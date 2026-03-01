Eski eş terörü! Boşandığı kadını otomobille ezdi geçti: Kaza değil kasten yapıldı

İzmir'in Menemen ilçesinde, şiddet nedeniyle boşandığı eski eşi Hatice Ekiz ile 9 yaşındaki oğlunu otomobille ezen sanığın görüntüleri ortaya çıktı. "Kaza değil, kasten yapıldı" diyen Ekiz, en ağır cezayı isterken; sanık hakkında 42 yıla kadar hapis talebiyle dava sürüyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde Hamit Göksel Yılmaz'ın (45), şiddet nedeniyle kendisinden boşanan Hatice Ekiz (38) ve oğlu K.Y.'yi (9) otomobille ezdiği anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. İZMİR'DE ESKİ EŞ TERÖRÜNÜN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI! Olay, geçen yıl 2 Kasım'da saat 20.00 sıralarında, 30 Ağustos Mahallesi 7218 Sokak'ta meydana geldi. Hamit Göksel Yılmaz, 2 yıl önce boşandığı Hatice Ekiz ile oğlu K.Y.'ye, ters yöne girip otomobiliyle çarptı. Ardından yere düşen Ekiz ile oğlunun yanına gelen Yılmaz, iddiaya göre "Çocuklara dua et, seni öldürmedim, ayağını ezdim" dedikten sonra uzaklaştı.

Ekiz ve oğlu, hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan K.Y. aynı gün taburcu edildi. Ayak bileği ile kaburgasında kırıklar olan Ekiz'in tedavisi sürerken, yakalanan Yılmaz sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ekiz'in 14 yıllık evlilikleri süresince gördüğü şiddet nedeniyle 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Huzur ve sükunu bozma', 'Çocuğun cinsel istismarı' gibi suçlardan toplam 13 kaydı bulunan Yılmaz'dan 8 kez şikayetçi olduğu belirtildi. Soruşturmanın ardından Hamit Göksel Yılmaz hakkında 'Çocuğa ve eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. Yılmaz hakkında eski eşi ve oğlu yönünden ayrı ayrı 21'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İDDİANAME HAZIR! İddianamede ayrıca Hatice Ekiz'in basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde yaralandığı, vücuttaki kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisinin ağır derecede olduğu belirtildi. Mağdur K.Y.'nin ise kati hekim raporunda, kişide olay sonrası akut stres bozukluğu saptandığı, ruhsal etkilenim süresi, hastanın klinik durumu ve işlevselliği göz önünde bulundurulduğunda basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde yaralandığı ifade edildi. İddianamede ayrıca sanık Yılmaz'ın boşandığı Hatice Ekiz ile oğlunun üzerlerine aracı sürüp, çarparak neden olduğu vücuttaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarına etkisinin ağır derecede olduğu vurgulandı. Olayda kullanılan aracın öldürmeye elverişli olduğuna da dikkat çekilip, eyleminin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğu ifade edildi

"GİT KİME SÖYLÜYORSAN SÖYLE" İddianamede ifadesi yer alan K.Y., babasının otomobille çarptığı annesinin yere düştüğünü belirtip, "Otomobilin lastiği, sağ bacağına sürtünce annem dengesini kaybedip, düştü. Teker sol bacağının üzerinden geçti. Babam olay yerinden ayrılmadan önce anneme 'Git kime söylüyorsan söyle' diye bağırdı" dediği belirtildi. K.Y.'nin babasının ceza almasını istemediği için şikayetçi olmadığı da kaydedildi.