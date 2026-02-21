Bitmeyen İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi: 3 otobüs birbirine vurdu
İstanbul’un Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda sabah saatlerinde 3 İETT otobüsü Vefa durağına yanaştıkları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken yolcular tahliye edildi.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Kaza, sabah saatlerinde Fatih Zeyrek Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 3 İETT otobüsü, Vefa otobüs durağına giriş yaptıkları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken, yolcular otobüsü tahliye etti. Kazada hasar oluşan otobüsler bulundukları yerden kaldırıldı.