Bitmeyen İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi: 3 otobüs birbirine vurdu

İstanbul’un Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda sabah saatlerinde 3 İETT otobüsü Vefa durağına yanaştıkları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken yolcular tahliye edildi.