Bitmeyen İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi: 3 otobüs birbirine vurdu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul’un Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda sabah saatlerinde 3 İETT otobüsü Vefa durağına yanaştıkları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken yolcular tahliye edildi.

FATİH'TE 3 İETT OTOBÜSÜ KAZA YAPTI

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Kaza, sabah saatlerinde Fatih Zeyrek Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 3 İETT otobüsü, Vefa otobüs durağına giriş yaptıkları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, yolcular otobüsü tahliye etti. Kazada hasar oluşan otobüsler bulundukları yerden kaldırıldı.

