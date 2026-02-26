Yurtta beyaz örtü etkisini artırıyor: A Haber ekipleri sahada

Yurt genelinde etkili olan kartpostallık kar manzaralarının ardından gözler mega kent İstanbul’a çevrildi. Uzmanlar ve Valilikten gelen ardı ardına uyarıların ardından, beklenen kar yağışı gece saatlerinde İstanbul’un yüksek kesimlerinde yüzünü gösterdi. 15 ilçe için kritik uyarıların yapıldığı kentte, dondurucu soğuk ve sert rüzgar etkisini hissettirmeye devam ediyor. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, İstanbul’da kar yağışının son durumunu ve etkilenen bölgeleri yerinden aktardı.

GECE SAATLERİNDE KAR YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

İstanbul’da beklenen kar yağışına ilişkin son gelişmeleri paylaşan A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, "Yurttaki o güzel kar manzaralarından sonra İstanbul için de sevindirici bir haber gelmişti. Gözler bugüne çevrilmişti ve beklenen kar yağışı gece saatlerinde mega kentin yüksek kesimlerinde kendini az da olsa belli etti." sözleriyle yağışın başladığını duyurdu. Yağışın türüne dikkat çeken Özmen, "Karla karışık yağmur şeklinde aslında çok az bir kar yağışının söz konusu olduğunu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

15 İLÇE İÇİN KAR LİSTESİ AÇIKLANDI

Hangi bölgelerin risk altında olduğuna dair detayları paylaşan Özmen, "İstanbul genelinde aslında Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman bir kar yağışının olacağı söylenmişti." şeklinde konuşarak uyarı kapsamındaki ilçeleri sıraladı. Bu bölgelerdeki son durumu özetleyen muhabir, "Kar yağışı dün gece saatlerinde bu saydığımız ilçelerde aralıklarla da olsa kendini belli etti." sözlerini aktardı.

DONDURUCU SOĞUK VE SERT RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

Hava sıcaklıklarındaki keskin düşüşe vurgu yapan Merve İzci Özmen, "Dünden itibaren aslında hava sıcaklıkları oldukça düştü. İstanbul genelinde yağış devam etse de aslında sert bir rüzgarın ve havanın da soğuk olduğunu söylemek mümkün." ifadelerini kullandı. Uzmanların tahminlerine değinen Özmen, "Uyarılar bugün öğle saatine kadar karın aralıklarla yağması yönündeydi ancak sabahın erken saatlerinden itibaren yağış etkisini yitirdi." diyerek sözlerini noktaladı.