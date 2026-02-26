Yurtta beyaz örtü etkisini artırıyor: A Haber ekipleri sahada
Türkiye kar esaretine teslim. Doğu Anadolu’dan Karadeniz’e, İç Anadolu’dan İstanbul’a kadar kar yağışı ve fırtına hayatı felç etti. Erzurum’da 8 ilçede eğitime ara verilirken, Kayseri’de Erciyes yolu ulaşıma kapandı, tır trafiği durduruldu. Trabzon Maçka’da lapa lapa kar etkili olurken, İstanbul’un 15 ilçesi için kritik uyarı geldi. A Haber ekibi sahadan son gelişmeleri ve kritik uyarıları yerinden bildirdi. Kar esareti sürecek mi? İşte detaylar...
Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Bazı bölgelerde eğitime ara verilirken, ulaşımda kritik aksamalar yaşanıyor. A Haber ekipleri Türkiye'nin dört bir yanından son gelişmeleri dondurucu soğukta yerinden aktardı.
Kar yağışı kaç gün sürecek? İşte kar esaretine dair tüm detaylar ve son durum...
CANLI ANLATIM
İSTANBUL'DA KAR ESARETİ Mİ?
Yurt genelinde etkili olan kartpostallık kar manzaralarının ardından gözler mega kent İstanbul’a çevrildi. Uzmanlar ve Valilikten gelen ardı ardına uyarıların ardından, beklenen kar yağışı gece saatlerinde İstanbul’un yüksek kesimlerinde yüzünü gösterdi. 15 ilçe için kritik uyarıların yapıldığı kentte, dondurucu soğuk ve sert rüzgar etkisini hissettirmeye devam ediyor. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, İstanbul’da kar yağışının son durumunu ve etkilenen bölgeleri yerinden aktardı.
GECE SAATLERİNDE KAR YÜZÜNÜ GÖSTERDİ
İstanbul’da beklenen kar yağışına ilişkin son gelişmeleri paylaşan A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, "Yurttaki o güzel kar manzaralarından sonra İstanbul için de sevindirici bir haber gelmişti. Gözler bugüne çevrilmişti ve beklenen kar yağışı gece saatlerinde mega kentin yüksek kesimlerinde kendini az da olsa belli etti." sözleriyle yağışın başladığını duyurdu. Yağışın türüne dikkat çeken Özmen, "Karla karışık yağmur şeklinde aslında çok az bir kar yağışının söz konusu olduğunu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
15 İLÇE İÇİN KAR LİSTESİ AÇIKLANDI
Hangi bölgelerin risk altında olduğuna dair detayları paylaşan Özmen, "İstanbul genelinde aslında Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman bir kar yağışının olacağı söylenmişti." şeklinde konuşarak uyarı kapsamındaki ilçeleri sıraladı. Bu bölgelerdeki son durumu özetleyen muhabir, "Kar yağışı dün gece saatlerinde bu saydığımız ilçelerde aralıklarla da olsa kendini belli etti." sözlerini aktardı.
DONDURUCU SOĞUK VE SERT RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR
Hava sıcaklıklarındaki keskin düşüşe vurgu yapan Merve İzci Özmen, "Dünden itibaren aslında hava sıcaklıkları oldukça düştü. İstanbul genelinde yağış devam etse de aslında sert bir rüzgarın ve havanın da soğuk olduğunu söylemek mümkün." ifadelerini kullandı. Uzmanların tahminlerine değinen Özmen, "Uyarılar bugün öğle saatine kadar karın aralıklarla yağması yönündeydi ancak sabahın erken saatlerinden itibaren yağış etkisini yitirdi." diyerek sözlerini noktaladı.
MAÇKA'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Doğu Karadeniz'de etkisini gösteren soğuk hava ve yağışlı hava dalgası, Trabzon'un yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Dün sahil kesimlerinde etkili olan sağanak yağış, rakım yükseldikçe yerini yoğun kar yağışına bıraktı. A Haber muhabiri Selman Kutlu, Trabzon’un Maçka ilçesinden bölgedeki son gelişmeleri ve hava durumuna dair kritik uyarıları yerinden aktardı.
SAHİLDE YAĞMUR, YÜKSEKLERDE KAR ESARETİ
Trabzon’un yüksek kesimlerinde kışın yüzünü tam anlamıyla gösterdiğini belirten Selman Kutlu, "Trabzon’un Maçka ilçesinde şu an lapa lapa kar yağışı devam ediyor. Sahil kesiminde dünden itibaren yoğun yağmur vardı ancak yukarı kesimlere çıktıkça bu yağmur yerini kar yağışına bırakmış durumda." sözleriyle yağışın değişkenliğini aktardı. Bölgedeki diğer illere de değinen Kutlu, "Sadece Trabzon’da değil; Rize, Artvin, Gümüşhane ve Giresun’un yüksek kesimlerinde de kar oldukça etkili oluyor. Gümüşhane’de kar yağışı nedeniyle eğitime bugün itibarıyla ara verilmiş durumda." ifadelerini kullandı.
"ZİGANA DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI ARTIYOR"
Yağışın ilerleyen saatlerde daha da güçleneceğini öngören Kutlu, "Daha sonra Zigana Dağı'na doğru çıkacağız, orada kar kalınlığının daha da arttığını belirtebiliriz. Yaklaşık 1-1,5 aylık bir sürenin ardından kar yeniden Trabzon ve Gümüşhane’ye döndü." sözleriyle kar hasretinin bittiğini dile getirdi. Yağışın yapısına dair detay veren muhabir, "Şu an daha yumuşak ve ıslak, yani sulu kar diyebileceğimiz bir yağış var. Yoğun yağmasına rağmen görüntüsü oldukça güzel." ifadelerini kullandı.
SÜRÜCÜLERE BUZLANMA VE KAR LASTİĞİ UYARISI
Hava sıcaklığının kar yağışına rağmen 2 derece civarında seyrettiğini ve gece saatlerinin riskli olduğunu hatırlatan Selman Kutlu, "Meteoroloji dün itibarıyla uyarılarını yayınlamıştı. Gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yollarda buzlanma riski bulunuyor. Vatandaşlarımızın bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor." sözleriyle sürücüleri uyardı. Araç donanımı konusundaki zorunluluğa dikkat çeken Kutlu, "Kar lastikleri zaten mecburi ancak vatandaşlarımızın zincirlerini de yanlarında bulundurması şart." ifadelerini kullandı. Trabzon’da henüz genel bir kar tatili kararı alınmadığını, ancak yağışın yüksek kesimlerde etkisini sürdüreceğini belirterek sözlerini noktaladı.
ERCİYES YOLUNDA KAR VE TİPİ ESARETİ
Kayseri’nin yüksek kesimlerinde etkili olan olumsuz hava koşullarını yerinden takip eden A Haber muhabiri Yağmur Aksu, "Kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen ile birlikte şu an Erciyes’teyiz. Burada hem tipi hem kar yağışı hem de rüzgarlı bir hava hakim. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Kayseri’yi etkisi altına aldı. Şehir merkezinde yağış aralıklarla sürerken, yüksek kesimlerde aralıksız bir şekilde devam ediyor." sözleriyle bölgedeki dondurucu atmosferi tarif etti. Aksu, yoğun yağış ve fırtınanın görüş mesafesini ciddi oranda düşürdüğünü vurguladı.
CANLI YAYINDA KAR MÜCADELESİ: ARAÇLAR YOLLARDA KALDI
Haber takibi sırasında yolda mahsur kalan araçları ve vatandaşların mücadelesini görüntüleyen Aksu, "Yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle görüş mesafesinde ani düşüşler yaşanıyor. Zeminde oluşan buzlanma nedeniyle araçlar hareket etmekte zorlanıyor. Şu an bir aracın buzlanmadan dolayı yolda kaldığını görüyoruz; bir vatandaş kendi imkanlarıyla yoldaki karları temizleyerek aracın çıkmasını sağlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı. Bölgedeki zorlu şartlara rağmen ambulans ve ekiplerin görevlerini sürdürdüğünü belirten muhabir, yolların kayganlığına dikkat çekti.
KRİTİK YOLLAR TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI
Ulaşım ağındaki son durumu paylaşan Yağmur Aksu, "Kayseri-Erciyes yolu yoğun tipi nedeniyle yaklaşık 40 dakika ulaşıma kapalı kaldıktan sonra tekrar açıldı. Ancak Kayseri-Pınarbaşı-Göksun, yani Kahramanmaraş yolu tır ve çekici trafiğine tamamen kapatıldı, bu araçların geçişine izin verilmiyor." bilgisini paylaştı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre kar yağışının gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini hatırlatan Aksu, şehrin her noktasının beyaz örtüyle kaplandığını ifade etti.
SÜRÜCÜLERE VE YAYALARA HAYATİ UYARILAR
Vatandaşların can güvenliği için yetkililerin yaptığı uyarıları sıralayan Aksu, "Yetkililer; kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz bulunmayan araçların yola çıkmaması gerektiğini önemle vurguluyor. Sürücülerin ani fren ve sert manevralardan kaçınmaları, takip mesafelerini artırmaları çağrısı yapılıyor. Sadece sürücüler değil, yayalar da kaldırımlardaki buzlanma riskine karşı dikkatli olmalı." sözlerini aktardı. Ayrıca fırtına nedeniyle oluşabilecek tehlikelere de değinen Aksu, "Çatı altlarında uzun süre durulmamalı, fırtına sırasında ağaç ve direklere yakın alanlardan uzak durulmalı." uyarısında bulundu.
EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE
Sahadaki kar temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten muhabir Yağmur Aksu, "Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Jandarma ve Emniyet ekipleri teyakkuza geçmiş durumda. Ana arterlerde ve hastane yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir can kaybı ya da olumsuzluk yaşanmaması için tüm ekipler sahada mücadelesini sürdürüyor." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
EĞİTİMDE KAR ENGELİ: 8 İLÇEDE OKULLAR TATİL
Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte ilk haber eğitim camiasından geldi. Erzurum’daki son durumu yerinden bildiren muhabir Yüksel Akalan, "Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Erzurum şehir merkezindeki merkez üç ilçede okulların tatil edildiği ilk olarak açıklandı. Daha sonrasında kar yağışının etkisini artırarak devam etmesiyle birlikte, toplamda 8 ilçede bugün itibarıyla eğitime bir gün ara verildi." sözleriyle okullardaki son durumu paylaştı. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz genelinde yağışın sürdüğünü belirten Akalan, Gümüşhane’de de benzer şekilde kar tatili kararı alındığını ifade etti.
ULAŞIMDA KRİTİK NOKTALAR: GEÇİTLER GEÇİT VERMİYOR
Şehir merkezinde kar kalınlığı giderek artarken, yüksek rakımlı bölgelerde fırtına ve tipinin hayatı daha da zorlaştırdığı bildirildi. Yol durumu hakkında önemli uyarılarda bulunan Akalan, "Yüksek rakımlı noktalarda zaman zaman fırtına ve tipi nedeniyle kar yağışı olumsuzluklar yaratıyor. Özellikle Erzurum-Erzincan arasında bulunan Sakaltutan Geçidi ile Erzurum-Bayburt arasındaki Kop Dağı Geçidi’nde ulaşım zaman zaman kontrollü sağlanıyor. Ağır tonajlı araçların geçişine ise yer yer izin verilmiyor." ifadelerini kullandı.
BELEDİYE VE KARAYOLLARI EKİPLERİ SAHADA
Ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada hummalı bir çalışma yürütülüyor. Çalışmalara dair bilgi veren Akalan, "Hem Karayolları ekipleri hem de Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler teyakkuza geçmiş durumda. Ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmaması için kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor." dedi. Kar yağışının şehir merkezinde yaklaşık 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye kadar ulaşmasının beklendiğini sözlerine ekledi.
METEOROLOJİ’DEN "DON VE BUZLANMA" UYARISI
Ramazan ayının başlamasıyla ısınan havaların aniden soğuduğuna dikkat çeken Yüksel Akalan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını hatırlatarak, "Erzurum’da hava sıcaklığı 10 derecelere kadar çıkmıştı ancak dün gece itibarıyla aniden soğuyan havayla birlikte kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji’den don ve buzlanmaya karşı özellikle sürücülerin dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiği bildirildi." şeklinde konuştu. Yağışın gece geç saatlere kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.