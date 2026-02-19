11 ayın sultanı Ramazan geldi! Ramazan ayını nasıl idrak etmeliyiz?

İslam alemi için rahmet, mağfiret ve arınma ayı olan Ramazan ayı nihayet gelip çattı. Manevi atmosferiyle milyonları aynı niyette buluşturan Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlatırken sadece aç kalmanın değil tefekkürün ve muhasebenin zamanıdır. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programına konuk olan Dumlupınar Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir, Ramazan ayı nasıl idrak edilmeli sorusunu yanıtladı.

İslam aleminin hasretle beklediği mübarek Ramazan ayı, evlerden camilere, sofralardan ruhlara uzanan geniş bir hazırlıkla kapılarını açtı. Sadece bir ay değil, ömre bedel bir manevi yolculuk olan bu mübarek zaman dilimi, insanın hem dünyevi hem de uhrevi hayatına ışık tutuyor. A Haber ekranlarında Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programına konuk olan Dumlupınar Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir, Ramazan'ın manevi iklimini değerlendirerek Ramazan ayı nasıl idrak edilmeli, sorusunu yanıtladı. RAMAZAN AYINI NASIL İDRAK ETMELİYİZ? EBEDİ HAYATA BİR HAZIRLIK SÜRECİ Ramazan ayı sadece aç kalmak değil, gönüllerde nefsi terbiye eden bir oluşum olduğuna dikkat çekerek "Ramazan ayı içerisinde bir sonraki devamındaki 11 aya bir hazırlık var, insan ahirete hazırlık yapıyor, aslında hep bir hazırlık içerisindeyiz" ifadesini kullandı. İnsanlığın asıl yurdunun cennet olduğunu hatırlatan Aydemir "Cenab-ı Hak doğrudan cenneti bahşetmiş Ademoğlu'na, yerel yolculuğumuz bir süre kaldığımız ve sınandığımız bir süreç ama zorlu bir süreç" sözleriyle dünyanın bir imtihan olduğunu vurguladı.

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü DÜNYANIN SIKINTISINDAN CENNETİN HUZURUNA Dünyanın zorlukları ile cennetteki ebedi mutluluk arasındaki farka değinen Halis Aydemir, "Cennette acıkmazsınız, açıkta kalmazsınız, susamazsınız ve güneşe maruz kalırsınız ama dünyada sürekli bir giyim kuşam derdi, bir hazırlık ve bir sıkıntı hali var" şeklinde konuştu. Ramazan'ın bu döngüsü içinde bir uyanış olduğunu belirten Aydemir, "Cenab-ı Hak ibadetlerimiz ile başta namaz olmak üzere insanı zinde tutmak istemiş, zatına karşı bilincimizi zinde istiyoruz iş ki buraya ait olanları unutmayalım" ifadesini kullandı.