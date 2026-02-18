On bir ayın sultanı Ramazan başladı: İlk teravih namazında camiler dolup taştı!

Mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte Türkiye genelinde ilk teravih heyecanı yaşandı. İstanbul'un manevi merkezleri Eyüpsultan ve Fatih camileri başta olmak üzere, 81 ilde camilere akın eden on binlerce vatandaş, safları sıklaştırarak bu kutsal ayın huzuruna ilk adımı attı. Eller semaya açıldı, dualar on bir ayın sultanının bereketi için edildi.