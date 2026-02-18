CANLI YAYIN
On bir ayın sultanı Ramazan başladı: İlk teravih namazında camiler dolup taştı!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ramazan ayının ilk gününde Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş teravih namazı için camilere akın etti. İstanbul'da özellikle Eyüpsultan Camii ve Fatih Camii'nde yoğunluk yaşanırken, ülkenin dört bir yanında Ramazan'ın manevi atmosferi hissedildi.

Mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte Türkiye genelinde ilk teravih heyecanı yaşandı. İstanbul'un manevi merkezleri Eyüpsultan ve Fatih camileri başta olmak üzere, 81 ilde camilere akın eden on binlerce vatandaş, safları sıklaştırarak bu kutsal ayın huzuruna ilk adımı attı. Eller semaya açıldı, dualar on bir ayın sultanının bereketi için edildi.

İSTANBUL

Ramazan-ı Şerif'in ilk teravih namazı için vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren camilerin yolunu tuttu.

İstanbul'un simge mabetlerinden Eyüpsultan ve Fatih Camii'nde saf tutan cemaat, dualar eşliğinde ilk teravihi eda etti. Avlularda ve cami çevresinde oluşan kalabalık, Ramazan ayının heyecanını gözler önüne serdi.

BURSA

Bursa'da özellikle Ulu, Yeşil ve Emir Sultan gibi büyük ve tarihi camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazında birlikte saf tuttu.

Ulu Cami'de namazın ardından dualar edildi, ilahiler okundu. Cami çıkışında da vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de vatandaşlar ilk teravih namazı için kent genelindeki cami ve mescitleri doldurdu.

Şehir merkezindeki camilerde teravih namazı öncesi verilen vaazlarda, ramazan ayı ve önemi, orucun İslam'daki yeri, fazileti ve faydaları anlatıldı.

Ayvacık ilçesindeki Fatih Camisi'nde de vatandaşlar ilk teravih namazını kılıp dua etti.

Çıkışta cami cemaatine lokum ve gül suyu ikram edildi.

BALIKESİR

Kent merkezindeki tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde bir araya gelen her yaştan çok sayıda vatandaş, ilk teravih namazını kıldı.

Namaz öncesi verilen vaazda ramazanın manevi önemi ve paylaşmanın bereketi anlatıldı. Namazın ardından İslam alemi ve insanlık için dualar edildi.

İl genelindeki diğer camilerde de benzer yoğunluk yaşanırken, Sındırgı ilçesinde vatandaşlar Hz. Ebubekir Camisi'nde ilk teravih namazını kılarak cemaatle saf tuttu.

BİLECİK

Kent merkezindeki Kayıboyu Camisi'nde ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, namaz öncesinde verdiği vaazda, huzur ve bereketiyle gelen ramazan ayının iman, salih amel ve güzel ahlakla süslenmiş bir hayatın idrakine erdiren manevi bir eğitim dönemi olduğunu ifade etti.

Cemaat, daha sonra ilk teravih namazı için saf tuttu. Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

KONYA

Konya'da vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla tarihi Bedesten Çarşısı'nın içinde bulunan Aziziye Camisi'ni doldurdu.

Camideki vaazın ardından vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Namazdan sonra belediye ekipleri vatandaşlara ikramlarda bulundu.

AKSARAY

Aksaray'da özellikle Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazında saf tuttu.

Akşam ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Daha sonra yatsı ve teravih namazı kılındı. Camilerde yer bulamayanlar, avlulara hasırlar sererek namaz kıldı.

KARAMAN

Karaman'da vatandaşlar yatsı ezanıyla Aktekke Camisi başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Camilerde vaazdan sonra ilk teravih namazı kılındı, dua edildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da vatandaşlar kentteki camilerde ilk teravih namazını eda etti.

Tarihi İzzet Paşa Camisi'ne akşam namazı sonrası gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yatsı ezanının okunmasının ardından vatandaşlar, yatsı ve teravih namazları için saf tuttu.

MARDİN

Mardin'de vatandaşlar kentteki camilerde ilk teravih namazını kıldı.

Merkez Artuklu ilçesinde vatandaşlar, ilk teravih namazı için 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi'ne geldi.

Okunan ezanın ardından vatandaşlar, yatsı ve teravih namazını kıldı.

Namazın ardından Mardin İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde toplanan vatandaşlar, balonlarla süsledikleri araçları ve ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Gazze'ye destek için şehir turu gerçekleştirdi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da vatandaşlar, yatsı namazında İl Müftülüğüne bağlı camilerde bir araya geldi.

Camilerde vaazdan sonra ilk teravih namazı kılındı, dua edildi.

