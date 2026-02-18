On bir ayın sultanı Ramazan başladı: İlk teravih namazında camiler dolup taştı!
Ramazan ayının ilk gününde Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş teravih namazı için camilere akın etti. İstanbul'da özellikle Eyüpsultan Camii ve Fatih Camii'nde yoğunluk yaşanırken, ülkenin dört bir yanında Ramazan'ın manevi atmosferi hissedildi.
Mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte Türkiye genelinde ilk teravih heyecanı yaşandı. İstanbul'un manevi merkezleri Eyüpsultan ve Fatih camileri başta olmak üzere, 81 ilde camilere akın eden on binlerce vatandaş, safları sıklaştırarak bu kutsal ayın huzuruna ilk adımı attı. Eller semaya açıldı, dualar on bir ayın sultanının bereketi için edildi.
İSTANBUL
Ramazan-ı Şerif'in ilk teravih namazı için vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren camilerin yolunu tuttu.
İstanbul'un simge mabetlerinden Eyüpsultan ve Fatih Camii'nde saf tutan cemaat, dualar eşliğinde ilk teravihi eda etti. Avlularda ve cami çevresinde oluşan kalabalık, Ramazan ayının heyecanını gözler önüne serdi.
BURSA
Bursa'da özellikle Ulu, Yeşil ve Emir Sultan gibi büyük ve tarihi camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazında birlikte saf tuttu.
Ulu Cami'de namazın ardından dualar edildi, ilahiler okundu. Cami çıkışında da vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
ÇANAKKALE
Çanakkale'de vatandaşlar ilk teravih namazı için kent genelindeki cami ve mescitleri doldurdu.
Şehir merkezindeki camilerde teravih namazı öncesi verilen vaazlarda, ramazan ayı ve önemi, orucun İslam'daki yeri, fazileti ve faydaları anlatıldı.
Ayvacık ilçesindeki Fatih Camisi'nde de vatandaşlar ilk teravih namazını kılıp dua etti.
Çıkışta cami cemaatine lokum ve gül suyu ikram edildi.