Ekranların Ramazan klasiği! Nihat Hatipoğlu 2026 sahur ve iftar programı detayları

İslam âlemi için yılın en önemli zamanı olan Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacak ilk oruçla başlayacak. Ramazan denildiğinde televizyon ekranlarında akla gelen ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl da geleneği bozmayacak. Son dönemde sosyal medyada yayılan "program yapmayacak" iddiaları gerçeği yansıtmadı. Hatipoğlu, 2026 Ramazan ayında da atv ekranlarında olacak.