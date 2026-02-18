Ekranların Ramazan klasiği! Nihat Hatipoğlu 2026 sahur ve iftar programı detayları
Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor. İlk sahur 03.45'te, ilk iftar programı ise 18.30'da atv'de canlı yayınlanacak. Sosyal medyadaki iddiaların aksine Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bu yıl da izleyiciyle buluşacak. Peki yayın saatleri ve program detaylarında neler var?
İslam âlemi için yılın en önemli zamanı olan Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacak ilk oruçla başlayacak. Ramazan denildiğinde televizyon ekranlarında akla gelen ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl da geleneği bozmayacak. Son dönemde sosyal medyada yayılan "program yapmayacak" iddiaları gerçeği yansıtmadı. Hatipoğlu, 2026 Ramazan ayında da atv ekranlarında olacak.
🌅 NİHAT HATİPOĞLU SAHUR YAYINI SAAT KAÇTA?
İlk sahur programı, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece saat 03.45'te başlayacak. Program, Ramazan boyunca her gece aynı saatte canlı yayınlanacak.
Sahur programında:
📌Kur'an-ı Kerim tilaveti
📌Dini sohbetler
📌İzleyici soruları ve cevaplar
📌Dualar
İstanbul'daki stüdyodan gerçekleştirilecek canlı yayınla Ramazan'ın manevi atmosferi ekranlara taşınacak.
🌇 İFTAR PROGRAMI NE ZAMAN?
İlk iftar yayını ise 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18.30'da izleyiciyle buluşacak. Program, akşam ezanı öncesinde başlayacak ve iftar vaktine kadar dini sohbetlerle devam edecek. Hatipoğlu, canlı bağlantılar ve izleyici sorularıyla iftar sofralarına eşlik edecek.
📺 YAYIN TAKVİMİ NETLEŞTİ
2026 Ramazan ayı boyunca yayın saatleri şöyle olacak:
|Program
|Saat
|Yayın Türü
|Sahur
|03.45
|Canlı
|İftar
|18.30
|Canlı