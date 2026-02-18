CANLI YAYIN
Gazze'de soykırımın gölgesinde ilk iftar! 11 ayın sultanı buruk karşılandı

Terör devleti İsrail'in insanlık dışı zulmüne maruz kalan binlerce Gazzeli, 11 ayın sultanı Ramazan ayını enkazların arasında karşıladı. Filistinliler bölgede yaşanan gıda yetersizliğine rağmen ilk iftarını buruk bir sevinç ile açarken bazı ailelerin sofraları ise boş kaldı.

Katil İsrail ordusu, 2 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdürürken, Filistin halkı Ramazan ayını buruk bir umutla karşıladı. Gazzeliler birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalmalarına rağmen bomba sesleri olmadan ilk iftarı açmanın mutluluğunu yaşadı.

İSRAİL YARDIM TIRLARININ GİRİŞİNE ENGEL OLUNUYOR

İsrail'in yardım tırlarının girişine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle gıda sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Gazze'deki 2 milyondan fazla Filistinli tüm bu sıkıntılara rağmen, ramazan ayının sevincini yaşamaya gayret ediyor.

72 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 2 yıldan fazla süren saldırılarında 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, Gazze'deki evlerin yüzde 90'nından fazlası yıkıldı.

İsrail saldırılarında yakınlarını ve evlerini kaybeden Gazze halkı derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kaldı.

Ramazan ayına bugün başlayan Gazze'de ilk iftarlar açıldı. İsrail saldırılarında evlerinin yıkılması nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin büyük kısmı, kaldıkları çadırlarda iftar yaptı. Bazı Filistinliler ise eski ramazanları anımsamak için iftarlarını İsrail saldırılarında yıkılan evlerinin enkazında yaptı.

BİRÇOK SOFRA BOŞ KALDI

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle yeterli yardım tırının giremediği Gazze'de birçok ailenin iftar sofrası önceki yıllara oranla boş kaldı. Evlerini kaybetmeleri ve gıda sıkıntısı yaşasalar da Gazze'deki Filistinliler, İsrail bombalarının sesi olmadan iftarlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

Önceki ramazanların aksine ilk iftarda Gazze'de, İsrail uçakları ve bombalarının gürültüsü yerine ezan sesleri yankılandı.

Ramazanın manevi havasının sardığı Gazze'deki Filistinliler, tüm zorluluklara rağmen 11 ayın sultanını geniş çaplı İsrail saldırıları olmadan karşılamanın mutluluğunu yaşıyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 603 kişi hayatını kaybederken, 1618 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 63 kişi yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 171 bin 726'ya ulaştı.

