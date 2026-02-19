Yurt genelinde Ramazan coşkusu! Davulcuların sahur mesaisi başladı

İslam aleminin dört gözle beklediği Ramazan ayı nihayet geldi. 81 ilde 11 ayın sultanı büyük bir heyecanla karşılanırken, Ramazanın simgesi davulcular mesailerine başlayarak oruç ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca kişiyi sahura uyandırdı.

Davulcu Savaş Yaşar, davulun Ramazan ayının bir simgesi olduğunu belirterek, "Aksaray'da doğdum büyüdüm. Davul zurna işi yapıyoruz. Düğünlere gideriz, asker uğurlamalarında davul çalıyoruz. Ramazan gelince de sahurda çalıyoruz. Davul çalınması gereken her yerde biz varız. Sünnetlerde, ramazanda, yıllardır geleneksel davulumuzu çalıyoruz. Ben kendimi bildim bileli, 10 yaşımdan beri davul çalıyorum, zurna çalıyorum. Biz hep bu mesleği yapıyoruz. Vatandaşları sahura kaldırmak için ezana bir buçuk iki saat kala mecbur başlıyoruz. Bir tek mahalle çalmıyoruz, yeni geldiğinde arabayla da çalıyoruz. Ramazanda davul çalmak çok güzel bir şey. Ne hissediyorum? Kendimle ve çaldığım davulumla gurur duyuyorum. İnsanların çoğu seviniyor. 11 ayın sultanı ramazanın geldiği için davulla daha mutlu oluyorlar. Ramazanın simgesidir davul. Bir davul çalıp insanları sahura uyandırırken balkona çıkan çocuklar oluyor, seviniyorlar. Kameraya çekiyorlar, bazen bahşiş atıyorlar. Zaten bizim bir ramazanımız var yaz mevsiminde de 2 ay düğün çalarız başka da yok, yatarız" dedi.

Aksaray'da kar yağışı ile birlikte 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk sahuru yaşanırken, ramazan ve orucun adeta simgesi olan Ramazan davulcuları da ilk sahur mesaisine kar yağışı altında başladı. Aksaray'da 76 mahallesi bulunan merkez ilçede yaklaşık 160 davulcu sahur mesaisine başlarken, davulcular da Ramazan ayına kavuşmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, vatandaşları sahura kaldırmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ramazan ayının simgesi olan davulcular sahur mesaisine başladı. Aksaray'da şehir genelinde mahalle mahalle geze davulcular, ilk mesaisine kar yağışı altında başlarken, kimi davulcular yürüyerek kimisi de araç bagajında davul çalarak vatandaşları sahura uyandırıyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte davulcular, her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırmak için göreve başladı. Bağcılar, Fatih Mahallesi'nde ramazan davulcusu, vatandaşları davul çalarak ilk sahura uyandırdı. İlk sahur için hazırlık yapan vatandaşlar, pide ve ekmek almak için fırınların yolunu tuttu. Fırına gelenler yeni çıkan pide ve ekmeklerden aldı.

Foto: AA

28 DAVULCU SON HAZIRLIĞINI YAPTI



Kırklareli'nde, sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular mesailerine başladı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan 28 davulcu son hazırlıklarını yaptı.

Davulcular daha sonra mesai yapacakları mahallelerde görevlerine başladı. Davulcular maniler eşliğinde vatandaşları sahura davet etti. Davulculardan Muzaffer İtik, AA muhabirine ramazan ayı dolayısıyla çok heyecanlı olduklarını söyledi. Yaklaşık 35 yıldır dede mesleği olan ramazan davulculuğunu yaptığını anlatan İtik, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Geleneği sürdürdükleri için mutlu olduklarını dile getiren İtik, "Yaklaşık 35 senedir bu heyecan benden gitmedi. İlk akşamın heyecanını yaşıyoruz. Neredeyse uyku uyumadık. Manilerimizi hazırladık. Bayrama kadar görevimizi icra ediyoruz." diye konuştu.