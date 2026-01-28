Uyuşturucu soruşturmasında 14 ünlünün testi pozitif! Aralarında İbrahim Barut da var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınarak teste tabi tutulan 14 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Listede Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut ile Bilal Hancı da bulunuyor.
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor.
Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan magazin yazarı Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
BİLAL HANCI'YA EV HAPSİ
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Abdullah Gençal için tutuklama, Bilal Hancı için "konutu terk etmeme", İbrahim Barut ve Mehmet Üstündağ için ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbirleri talep edildi.
Sulh ceza hâkimliği, Abdullah Gençal'ın tutuklanmasına, Bilal Hancı hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" uygulanmasına, İbrahim Barut ve Mehmet Üstündağ hakkında ise "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.
Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan 14 şüpheliyle ilgili Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından rapor hazırlandığı öğrenildi.
14 İSMİN TEST SONUCU POZİTİF
Bu kapsamda; İbrahim Barut, Bilal Hancı, Deniz Berk Cengiz, Gökhan Gümüş, Burak Doğan, Gökmen Gürdeğir, Ali Gürbüz, Fatih Gürdeğir, Emre Yalçın, Melis Sabah, Orhan Aydın, Murat Sönmez, Yoldaş Ulaş Yağmur ve Emircan Şahin'in uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.
HANCI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı. Hancı, ifadesinde kokain kullandığını kabul etti.
AMSTERDAM'DA BAŞLADIM"
Hancı'nın ifadesinde "Hakkımdaki uyuşturucu madde kullanma iddiasına ilişkin olarak şunları beyan etmek isterim: 2024 yılı içerisinde, oldukça sarsıntılı ve psikolojik açıdan ağır bir boşanma süreci geçirdim. Bu sürecin getirdiği ruhsal çöküntü ve sosyal medya içerik üreticisi olmanın yarattığı yoğun kamuoyu baskısı nedeniyle, hayatımda ilk kez 2024 yılında Amsterdam'da bulunduğum sırada kokain ve MDMA maddelerini temin ederek kullandım." diyerek kokain itirafında bulundu.