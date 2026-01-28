Uyuşturucu soruşturmasında 14 ünlünün testi pozitif! Aralarında İbrahim Barut da var

İbrahim Barut

"GENELDE AYDA BİR KULLANDIM"

2024 yılının başlarında Türkiye'ye döndüğünü belirten Hancı, kullanım sıklığına dair olarak şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'ye döndükten sonra da yaşadığım psikolojik zorluklar ve kendimi kötü hissettiğim anlarda, yaklaşık ayda bir kez olacak şekilde bu maddeyi kullanmaya devam ettim. Söz konusu maddeyi Türkiye'de bulunduğum arkadaş ortamlarından temin ettim; şu an bu kişilerin isimlerini net olarak hatırlayamamakla birlikte, hatırlamam halinde savcılığınıza bildirmeye hazırım. Kokain dışında herhangi bir madde kullanmadım.

"PİŞMANLIK İÇERİSİNDEYİM"

Başkasına uyuşturu temin etmediğini belirten Hancı, "Şunu özellikle belirtmek isterim ki; bu maddeyi hiçbir zaman bir başkasına temin etmedim, kimseye içmesi için vermedim veya kullanması yönünde bir telkinde bulunmadım. Uyuşturucu madde kullanılan herhangi bir organizasyona veya özel partiye de katılmadım. Yaklaşık 10 yıldır birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımın uyuşturucu ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Hatta benim bu maddeyi kullandığımdan dahi haberdar değillerdir; öğrendikleri takdirde benimle iletişimlerini kesme ihtimalleri dahi söz konusudur. Yaşanan bu süreçten dolayı derin bir pişmanlık içerisindeyim. Bu maddeyi kesinlikle bırakmak ve sağlıklı hayatıma geri dönmek istiyorum. Pişmanlığımın dikkate alınmasını saygılarımla arz ederim." şeklinde konuştu.