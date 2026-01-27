Bebek Otel’in gizli arşivi! İş dünyasını sarsacak ‘kayıt’ odası

KAÇAK RESTORANA RÜŞVETLE İMAR



6 katlı Bebek otelin 3. katında yer alan arka kısmında VİP oda bulunan Michelin yıldızlı 24 kişilik 'Sankai by Nagaya' isimli Japon restoranın da kameralarla izlendiği, buradaki buluşmaların da kayda alındığı belirlendi Yıldırım'ın kaçak yapılan restoran için de İBB iştiraki Boğaziçi İmar'a rüşvet verip, ruhsat aldığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasına giren bu bilgiler sonrasında restoranın açılmasıyla ilgili de ayrı bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

VİP PARTİLERE KATILAN KIZLARI AYARLAMIŞ



Muzaffer Yıldırım'ın ayrıca otelde sıklıkla genç kadınlarla buluştuğu, kendilerine çeşitli kariyer vaadinde bulunarak önce arkadaşlık kurmaya çalıştığı daha sonra da oteldeki VİP partilere davet ettiği belirlendi. Bu kızları bulması için kullandığı aracı kadına da para verdiği belirlenen Yıldırım'ın partilere katılan kızlar aracılığıyla da bilgi topladığı öğrenildi. GİZLİ KAMERA DÜZENEKLERİ BULUNMUŞTU



Muzaffer Yıldırım'ın kumar oynattığı evinde ele geçirilen dev arşivin Bebek Otel'deki elit partilerin ardından konaklatılan ünlü isimlerin kaldığı VIP odalara kurulan gizli kamera düzeneklerinden elde edildiğiyle ilgili tespitler yapılmıştı. Kaçak eklentilerinin yıkılarak mühürlenen Bebek Otel'de yapılan son detaylı aramada, bu odalara gizli kamera kurulduğuyla ilgili bazı düzeneklerin bulunduğu öğrenilmiş, oteldeki 6 VİP odaya gizli kamera sistemi kurularak kayıt yapıldığı öne sürülmüştü.