Bebek Otel’in gizli arşivi! İş dünyasını sarsacak ‘kayıt’ odası
Muzaffer Yıldırım’ın rezidans deposundan çıkan onlarca flaş disk ve yüzlerce CD, iş dünyasında panik yarattı. Kumar partilerindeki o kayıtlar şantaj aracı mı, yoksa sistematik bir casusluk faaliyeti mi? Dev soruşturmanın perde arkasındaki ürpertici detaylara ulaşıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Muzaffer Yıldırım'a ait Bebek Otel'de VİP uyuşturucu partileri düzenlendiği ortaya çıkmıştı.
Yıldırım'ın kumarhaneye dönüştürülen rezidansın deposunda 30'dan fazla flash disk, yüzlerce CD ile güvenlik kamera sistemlerinin kayıt cihazlarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulmuş, dijital verilerin birçoğunun şifrelendiği belirlenmişti.
Bazı dijital verilerin içeriğinde ünlü isimlerin otelde gizli kameralarla kayıt altına alındığı, yine otelin güvenlik kamerası görüntülerinin depolandığı kayıt cihazlarının da saklandığı soruşturma dosyasına yansımıştı.