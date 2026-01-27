CANLI YAYIN

Bebek Otel'in gizli arşivi! İş dünyasını sarsacak 'kayıt' odası

Bebek Otel’in gizli arşivi! İş dünyasını sarsacak ‘kayıt’ odası

Muzaffer Yıldırım’ın rezidans deposundan çıkan onlarca flaş disk ve yüzlerce CD, iş dünyasında panik yarattı. Kumar partilerindeki o kayıtlar şantaj aracı mı, yoksa sistematik bir casusluk faaliyeti mi? Dev soruşturmanın perde arkasındaki ürpertici detaylara ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Muzaffer Yıldırım'a ait Bebek Otel'de VİP uyuşturucu partileri düzenlendiği ortaya çıkmıştı.

Bebek Otel’in gizli arşivi! İş dünyasını sarsacak ‘kayıt’ odası

Yıldırım'ın kumarhaneye dönüştürülen rezidansın deposunda 30'dan fazla flash disk, yüzlerce CD ile güvenlik kamera sistemlerinin kayıt cihazlarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulmuş, dijital verilerin birçoğunun şifrelendiği belirlenmişti.

Bebek Otel’in gizli arşivi! İş dünyasını sarsacak ‘kayıt’ odası

Bazı dijital verilerin içeriğinde ünlü isimlerin otelde gizli kameralarla kayıt altına alındığı, yine otelin güvenlik kamerası görüntülerinin depolandığı kayıt cihazlarının da saklandığı soruşturma dosyasına yansımıştı.

Bebek Otel’in gizli arşivi! İş dünyasını sarsacak ‘kayıt’ odası

OTELDE PATRONLAR KAYDEDİLMİŞ

SABAH, Bebek Otel soruşturmasıyla ilgili yeni bilgilere ulaştı. Alınan ifadelerin ardından Muzaffer Yıldırım'ın otele gelen iş adamları, holding patronları ve ünlü isimleri yakın takibe aldığı belirlendi.

Bebek Otel’in gizli arşivi! İş dünyasını sarsacak ‘kayıt’ odası

Yıldırım'ın bu konuda çalışanlara talimat verdiği, önemli isimler geldiğinde kendisine bilgi aktarıldığı savcılık tarafından alınan ifadelere yansıdı.

Çalışanların otele gelen önemli isimleri Muzaffer Yıldırım'a bildirdiği, Yıldırım'ın da cep telefonunda kurulu olan güvenlik kamera sistemlerini anlık izleyen programla iş insanlarının fotoğraf ve videolarını telefonuna kaydettiği belirtildi.

Bebek Otel’in gizli arşivi! İş dünyasını sarsacak ‘kayıt’ odası

ŞANTAJ MI CASUSLUK FAALİYETİ Mİ ?

Tutuklanan Muzaffer Yıldırım'ın gözaltına alındığında kullandığı cep telefonunun şifresini savcılık ile paylaştığı, bilirkişi tarafından telefonun incelendiği öğrenildi.

Yıldırım'ın cep telefonunda kimlere ait fotoğraf ve videoları arşivlediğinin tespit edilmesiyle soruşturma derinleştirildi. Yıldırım'ın irtibatları, HTS kayıtları ve MASAK raporu da istendi.

Yıldırım'ın kayıt altına aldığı fotoğraf ve videoları şantaj mı yoksa casusluk amaçlı mı kaydettiği yapılacak incelemeler ardından netlik kazanacak.

Bebek Otel’in gizli arşivi! İş dünyasını sarsacak ‘kayıt’ odası

KAÇAK RESTORANA RÜŞVETLE İMAR

6 katlı Bebek otelin 3. katında yer alan arka kısmında VİP oda bulunan Michelin yıldızlı 24 kişilik 'Sankai by Nagaya' isimli Japon restoranın da kameralarla izlendiği, buradaki buluşmaların da kayda alındığı belirlendi

Yıldırım'ın kaçak yapılan restoran için de İBB iştiraki Boğaziçi İmar'a rüşvet verip, ruhsat aldığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasına giren bu bilgiler sonrasında restoranın açılmasıyla ilgili de ayrı bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Bebek Otel’in gizli arşivi! İş dünyasını sarsacak ‘kayıt’ odası

VİP PARTİLERE KATILAN KIZLARI AYARLAMIŞ

Muzaffer Yıldırım'ın ayrıca otelde sıklıkla genç kadınlarla buluştuğu, kendilerine çeşitli kariyer vaadinde bulunarak önce arkadaşlık kurmaya çalıştığı daha sonra da oteldeki VİP partilere davet ettiği belirlendi.

Bu kızları bulması için kullandığı aracı kadına da para verdiği belirlenen Yıldırım'ın partilere katılan kızlar aracılığıyla da bilgi topladığı öğrenildi.

GİZLİ KAMERA DÜZENEKLERİ BULUNMUŞTU

Muzaffer Yıldırım'ın kumar oynattığı evinde ele geçirilen dev arşivin Bebek Otel'deki elit partilerin ardından konaklatılan ünlü isimlerin kaldığı VIP odalara kurulan gizli kamera düzeneklerinden elde edildiğiyle ilgili tespitler yapılmıştı.

Kaçak eklentilerinin yıkılarak mühürlenen Bebek Otel'de yapılan son detaylı aramada, bu odalara gizli kamera kurulduğuyla ilgili bazı düzeneklerin bulunduğu öğrenilmiş, oteldeki 6 VİP odaya gizli kamera sistemi kurularak kayıt yapıldığı öne sürülmüştü.

Bebek Otel’in gizli arşivi! İş dünyasını sarsacak ‘kayıt’ odası

ÖZEL BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELİYOR

Rezidansın deposunda bulunan dev arşivdeki bazı flaş disklerin şifreleri güvenlik birimleri tarafından kırıldı. Ancak birçok verinin özel şifrelendiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir Başsavcı vekilinin kontrolündeki özel bilirkişi heyeti, siber konusunda uzman isimlerle birlikte şifreli dijital verilerin çözümlemesini yapıyor.

