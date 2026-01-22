CANLI YAYIN

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı! Kokain itirafı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ünlü isimlerden Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı. Hancı ifadesinde, “2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım" dedi. Hancı, grup seks iddialarını ise yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan magazin yazarı Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

BİLAL HANCI'YA EV HAPSİ!

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Gençal tutuklama, Hancı "konutu terk etmeme", Barut ve Üstündağ ise "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiri talepleriyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Abdullah Gençal'ın tutuklanmasına karar verirken, Bilal Hancı hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı", İbrahim Barut ve Mehmet Üstündağ hakkında ise "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

HANCI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı. Hancı, ifadesinde kokain kullandığını kabul etti.

"AMSTERDAM'DA BAŞLADIM"

Hancı'nın ifadesinde "Hakkımdaki uyuşturucu madde kullanma iddiasına ilişkin olarak şunları beyan etmek isterim: 2024 yılı içerisinde, oldukça sarsıntılı ve psikolojik açıdan ağır bir boşanma süreci geçirdim. Bu sürecin getirdiği ruhsal çöküntü ve sosyal medya içerik üreticisi olmanın yarattığı yoğun kamuoyu baskısı nedeniyle, hayatımda ilk kez 2024 yılında Amsterdam'da bulunduğum sırada kokain ve MDMA maddelerini temin ederek kullandım." diyerek kokain itirafında bulundu.

"GENELDE AYDA BİR KULLANDIM"

2024 yılının başlarında Türkiye'ye döndüğünü belirten Hancı, kullanım sıklığına dair olarak şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'ye döndükten sonra da yaşadığım psikolojik zorluklar ve kendimi kötü hissettiğim anlarda, yaklaşık ayda bir kez olacak şekilde bu maddeyi kullanmaya devam ettim. Söz konusu maddeyi Türkiye'de bulunduğum arkadaş ortamlarından temin ettim; şu an bu kişilerin isimlerini net olarak hatırlayamamakla birlikte, hatırlamam halinde savcılığınıza bildirmeye hazırım. Kokain dışında herhangi bir madde kullanmadım.

"PİŞMANLIK İÇERİSİNDEYİM"

Başkasına uyuşturu temin etmediğini belirten Hancı, "Şunu özellikle belirtmek isterim ki; bu maddeyi hiçbir zaman bir başkasına temin etmedim, kimseye içmesi için vermedim veya kullanması yönünde bir telkinde bulunmadım. Uyuşturucu madde kullanılan herhangi bir organizasyona veya özel partiye de katılmadım. Yaklaşık 10 yıldır birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımın uyuşturucu ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Hatta benim bu maddeyi kullandığımdan dahi haberdar değillerdir; öğrendikleri takdirde benimle iletişimlerini kesme ihtimalleri dahi söz konusudur. Yaşanan bu süreçten dolayı derin bir pişmanlık içerisindeyim. Bu maddeyi kesinlikle bırakmak ve sağlıklı hayatıma geri dönmek istiyorum. Pişmanlığımın dikkate alınmasını saygılarımla arz ederim." şeklinde konuştu.

GARİPOĞLU SORUSUNA "ŞAHSI HİÇ GÖRMEDİM" YANITI

Dosyada adı geçen Kasım Garipoğlu'nu tanımadığını belirten Bilal Hancı, "Kasım Garipoğlu isimli şahsı tanımıyorum. Bu şahsı herhangi bir şekilde yüz yüze dahi görmedim. Evine gitmişliğim veya düzenlediği herhangi bir organizasyona gitmişliğim de yoktur." dedi.

"DOSYADA ADI GEÇENLERİ TANIMIYORUM"

Hancı dosyada adı geçenler şüphelileri tanımadığını da belirtti.

"BANA İKRAM ETTİ"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir başka şüphelinin iddialarına da yanıt veren Bilal Hancı, anlatılan olayların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Hancı, "Gala gecesinden sonra yalnızca ikimiz onun evine gittik. Giderken yanımda herhangi bir uyuşturucu madde bulunmamaktaydı. Kendisi benim madde kullandığımı bilmemektedir, bilmesi de mümkün değildir. Ancak ikamete geçtiğimizde içeride kokain maddesinin bulunduğunu gördüm. Halihazırda bu maddeyi kullandığım bir dönemde olduğum için ikramı üzerine birlikte kokain maddesini kullandık. Aramızda herhangi bir cinsel birliktelik yaşanmadı." dedi.

"GRUP SEKS İDDİALARINA YANIT"

Dosya kapsamında ifadesi alınan B.B.A'nın, "birlikte uyuşturucu kullandık ve birden fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşadık" yönündeki iddialarına da yanıt veren Hancı, bu iddiaları reddetti.

Hancı ifadesinde, "Şahsın benim evime geldiğine dair iddialarına ilişkin olarak şunları belirtmek isterim: Bahse konu olaydan yaklaşık 1-2 ay sonra, bu şahısla mesajlaştığımız sırada kendisi bana o an bulunduğu yerden çıktığını belirterek müsait olup olmadığımı sordu. Müsait olduğumu söylemem üzerine davetimi kabul ederek evime geldi. O sırada evde yalnızdım. Evimde bulunduğumuz süre zarfında ben sadece alkol kullandım; şahısla cinsel birlikteliğimiz oldu. Ancak kesinlikle ne ben ne de o şahıs kokain kullanmadık. Ayrıca belirtmek isterim ki; ilgili şahıs bana grup seks teklifinde bulunmuş, fakat ben bu teklifi kesinlikle kabul etmeyerek konuyu geçiştirdim. Neden üçüncü bir şahsın varlığına dair yalan beyanda bulunduğunu bilmiyorum; iddia edildiği gibi bir olay kesinlikle yaşanmamıştır." ifadelerini kullandı.

