Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı! Kokain itirafı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ünlü isimlerden Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı. Hancı ifadesinde, “2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım" dedi. Hancı, grup seks iddialarını ise yalanladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan magazin yazarı Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
BİLAL HANCI'YA EV HAPSİ!
Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Gençal tutuklama, Hancı "konutu terk etmeme", Barut ve Üstündağ ise "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiri talepleriyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Abdullah Gençal'ın tutuklanmasına karar verirken, Bilal Hancı hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı", İbrahim Barut ve Mehmet Üstündağ hakkında ise "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.