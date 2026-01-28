Kokain kullandığını itiraf etmişti! Bilal Hancı’nın test sonucu pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınarak teste tabi tutulan Bilal Hancı’nın test sonucu pozitif çıktı.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan magazin yazarı Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

BİLAL HANCI'YA EV HAPSİ

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Abdullah Gençal için tutuklama, Bilal Hancı için "konutu terk etmeme", İbrahim Barut ve Mehmet Üstündağ için ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbirleri talep edildi.

Sulh ceza hâkimliği, Abdullah Gençal'ın tutuklanmasına, Bilal Hancı hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" uygulanmasına, İbrahim Barut ve Mehmet Üstündağ hakkında ise "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan 2 şüpheliyle ilgili Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından rapor hazırlandığı öğrenildi.

TEST SONUCU POZİTİF

Rapora göre, tutuklu şüpheli Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

HANCI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı. Hancı, ifadesinde kokain kullandığını kabul etti.

AMSTERDAM'DA BAŞLADIM"

Hancı'nın ifadesinde "Hakkımdaki uyuşturucu madde kullanma iddiasına ilişkin olarak şunları beyan etmek isterim: 2024 yılı içerisinde, oldukça sarsıntılı ve psikolojik açıdan ağır bir boşanma süreci geçirdim. Bu sürecin getirdiği ruhsal çöküntü ve sosyal medya içerik üreticisi olmanın yarattığı yoğun kamuoyu baskısı nedeniyle, hayatımda ilk kez 2024 yılında Amsterdam'da bulunduğum sırada kokain ve MDMA maddelerini temin ederek kullandım." diyerek kokain itirafında bulundu.

"GENELDE AYDA BİR KULLANDIM"

2024 yılının başlarında Türkiye'ye döndüğünü belirten Hancı, kullanım sıklığına dair olarak şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'ye döndükten sonra da yaşadığım psikolojik zorluklar ve kendimi kötü hissettiğim anlarda, yaklaşık ayda bir kez olacak şekilde bu maddeyi kullanmaya devam ettim. Söz konusu maddeyi Türkiye'de bulunduğum arkadaş ortamlarından temin ettim; şu an bu kişilerin isimlerini net olarak hatırlayamamakla birlikte, hatırlamam halinde savcılığınıza bildirmeye hazırım. Kokain dışında herhangi bir madde kullanmadım.

"PİŞMANLIK İÇERİSİNDEYİM"

Başkasına uyuşturu temin etmediğini belirten Hancı, "Şunu özellikle belirtmek isterim ki; bu maddeyi hiçbir zaman bir başkasına temin etmedim, kimseye içmesi için vermedim veya kullanması yönünde bir telkinde bulunmadım. Uyuşturucu madde kullanılan herhangi bir organizasyona veya özel partiye de katılmadım. Yaklaşık 10 yıldır birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımın uyuşturucu ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Hatta benim bu maddeyi kullandığımdan dahi haberdar değillerdir; öğrendikleri takdirde benimle iletişimlerini kesme ihtimalleri dahi söz konusudur. Yaşanan bu süreçten dolayı derin bir pişmanlık içerisindeyim. Bu maddeyi kesinlikle bırakmak ve sağlıklı hayatıma geri dönmek istiyorum. Pişmanlığımın dikkate alınmasını saygılarımla arz ederim." şeklinde konuştu.