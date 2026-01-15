Uyuşturucu soruşturmasında 15 ismin testi pozitif çıktı! Aralarında Miss Türkiye Güzeli de var

Giriş Tarihi: 15.01.2026 18:56

Operasyonlarda yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirilmiş, aralarında Can Yayın Holding Yöneticisi tutuklu Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'ün eski Genel Müdürü olan Veyis Ateş, rapçi Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu 'nun gözaltına alınmıştı. Daha sonra ise moda dünyasından Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi gözaltına alınmasıyla gözaltına alınanların sayısı 22'ye ulaşmıştı.

Pozitif çıkan diğer isimlerin şu şekilde; avukat Burak Güngörmedi, Burak Ateş'in şoförü Ayhan Yücesoy, Resul Arslan, Emrah Gencer, işletmeci Yasin Burak Becek, Tuğrulbey Aran, Cihan Güler, Pınar Mintaş ve Serap Saylan'ın saç ve kan örneklerinde kokain maddesi pozitif çıktı.

BB'nin firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu (Solda) Rabia Karaca (Sağda)

KARACA'DAN MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU İTİRAFI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rabia Karaca, telefonundaki 48 binden fazla fotoğrafla fuhuş ve uyuşturucu çarkının yanı sıra Ekrem İmamoğlu'nun A Takımıyla ilgili çarpıcı bilgiler paylaşmıştı. İBB'nin firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu ile sevgili olduğu dönemde yurt dışına kumar oynamaya gittiklerini itiraf eden Karaca, "Gülibrahimoğlu beş dakikada 200 bin dolar kaybetti. Bu paralar İBB'den kazandığı paralardı" ifadesini kullanmıştı. İfadesinde "Gülibrahimoğlu, döküm sahasından günde 50 milyon TL kazandığını anlatırdı" diyen Karaca, Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı jette Gülibrahimoğlu'nun fuhuş ve uyuşturucu partileri verdiğini, voleybolcu Derya Çayırgan'ın ise İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğunu söylemişti.

FUHUŞ SORUŞTURMASINDAN TUTUKLANDILAR

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında adı geçen firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, 2022-2025 yılları arasında İstanbul'dan özel jetle defalarca yurt dışına çıkış yaptığı ve iddiaya göre bu uçuşlarda taşınan paranın büyük bölümünün İmamoğlu'nun talimatıyla Londra'ya götürüldüğü ortaya çıkmıştı. Aynı jetle 2 kez yurt dışına gittiği tespit edilen Rabia Karaca ile Merve Eryiğit, geçen ay uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklandı. Karaca'nın ifadesi üzerine özel jet yolculuklarına katıldığı belirtilen Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve Ceren Alper gözaltına alındı.

Düzenlenen yeni operasyonda tutuklu Rabia Karaca tarafından Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen Voleybolcu Derya Çayırgan'da İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.