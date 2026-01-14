Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında Ümit Karan Adli Tıp Kurumu’nda!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu Ümit Karan dün (14 Ocak) gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ümit Karan hakkında gözaltı kararı verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheli Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karan, işlemleri için emniyete götürüldü. Ümit Karan'ın adliyeye sevk edildi.

ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu şüpheliler, saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.