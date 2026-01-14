Hakimi silahla vuran savcı adliyede! Korkunç anların perde arkası A Haber'de

Giriş Tarihi: 14.01.2026 09:41

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

PERDE ARKASI A HABER'DE

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, adliyedeki o korkunç anların perde arkasını ve saldırgan savcının geçmişindeki çarpıcı detayı aktardı.



SOHBET TARTIŞMAYA, TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olayın çıkış noktasını ve odada yaşananları detaylandıran Mustafa Kadir Mercan, "Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçarslan ile Hakim Aslı Kahraman arasında, hakimenin odasında bir sohbet gerçekleştiriliyordu. İkili arasında önceden de bir tanışıklık vardı ancak o konuşma bir anda tartışmaya dönüştü. Tartışma daha da hararetlenince savcı, belindeki silahı çıkarıp Hakime Hanım'a bir el ateş etti." sözleriyle aktardı.

KAHRAMAN MAHKUMUN MÜDAHALESİ: "SİLAHI ELİNDEN ALDI"

Saldırı anında odada bulunan Yakup Karadağ isimli mahkumun, büyük bir faciayı önlediğini belirten Mustafa Kadir Mercan, "Tam o sırada boşları almak için içeri giren Yakup Karadağ, savcının silahını ateşlediğini görüyor. İkinci kez ateş etmek üzereyken hemen hamle yapıp savcıyı etkisiz hale getiriyor ve silahı elinden alıyor. Ardından savcıyı odadan dışarı çıkarıp kapıyı üzerine kilitliyor." ifadelerini kullandı.



KEMERLE HAYATA TUTUNDURDU: "İLK YARDIM MAHKUMDAN GELDİ"

Hakime Aslı Kahraman'ın hayatta kalmasını sağlayan o kritik müdahaleyi anlatan Mercan, "Mahkum Yakup Karadağ, pantolonundaki kemeri çıkarıp hakimenin yaralandığı noktaya hemen tampon yapıyor. Bu müdahale, sağlık ekipleri gelene kadar hakimenin hayatta kalmasını sağlıyor. Ardından polis ekipleri zanlı savcıyı olay yerinde gözaltına alıyor." açıklamasında bulundu.



ÇARPICI İRONİ: KADINA ŞİDDET BÜROSUNDA GÖREV YAPMIŞ!

Zanlı savcının geçmişine dair şoke eden bilgiyi paylaşan Mustafa Kadir Mercan, "Saldırgan savcıyla ilgili en çarpıcı bilgi ise şu; kendisi 2022 ve 2024 yılları arasında Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış. Yani kadına yönelik şiddete karşı iddianameler hazırlayan, komisyon üyeliği yapan bir isimken, bugün bir kadın hakime yönelik bu eylemi gerçekleştiren kişi olarak tarihe geçti." ifadelerini kullandı.



"ASLI'YI UZUN ZAMANDIR TEHDİT EDİYORDU"

Hakime Aslı Kahraman'ın yakın çevresinden gelen bilgilere de değinen Mercan, "Hakimenin arkadaşı Avukat Peran Sarıca, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Bu kişinin Aslı'nın eski eşi olmadığını, aksine onu uzun süredir saplantılı bir şekilde tehdit eden biri olduğunu söyledi. Zaten böyle bir şeyin yaşanmasından korktuklarını da özellikle belirtti." sözleriyle olayın derinliğine dikkat çekti.