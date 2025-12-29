Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon! Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 polisimiz şehit oldu
Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun 09.40'da tamamlandığını 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklarken, 3 kahraman polisimizin şehit olduğunu duyurdu. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başsağlığı mesajı yayınlarken, "Eli kanlı canilerle mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı. Bölgedeki sıcak gelişmeleri A Haber muhabiri Kadir Mercan ve Özgür Yıldız aktardı.
Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin detayları açıkladı.
"ELİ KANLI CANİLERLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:
Terör örgütü DEAŞ’a yönelik bu sabah Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.
ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit olan polislerimizin kimliklerini paylaştı. Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:
Bu sabah Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu.
Kahraman şehitlerimize rahmet; acılı ailelerimize, Emniyet Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.
Şehitlerimizin makamları âli olsun
İŞTE ÇATIŞMANIN YAŞANDIĞI O EV!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile bir bekçinin yaralandığını bildirdi.
A Haber muhabiri Yusuf Gül ile kamereman Kenan Arda Gül, DEAŞ'lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı evi görüntüledi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturma kapsamında 5 savcının görevlendirildiğini açıklarken, 5 şüphelinin de gözaltına alındığını belirtti.
"TERÖRİSTLER ÇOCUKLARINI KALKAN OLARAK KULLANDI"
Terör örgütü mensuplarının bulunduğu adreste kadınlar ve çocukların da yer alması nedeniyle operasyonun büyük bir hassasiyetle yürütüldüğü öğrenildi.
A Haber muhabiri Kadir Mercan, titiz çalışma sonucunda, evde bulunan 5 kadın ve 6 çocuğun sağ salim tahliye edildiğini belirtirken yeni detayları aktardı.
Mercan'ın açıklamalar şu şekilde:
6 çocuk, 5'i kadın teröristler tarafından kullanıldı. Aslında o çocukların doğum tarihlerini vereceğim şimdi sizlere. Biri 2016 doğumlu, yani daha 9 yaşında. Biri 2018 doğumlu, henüz daha 7 yaşında. Biri 2019 doğumlu, henüz daha 6 yaşında. 2021 doğumlu olan var, henüz daha 4 yaşında. 2024 doğumlu olan var, belki de 12 aylık, 13 aylık. Ve daha acısı, 2025 tarihinde doğan 6 aylık bir bebek var. Yani teröristlerin yaptıkları bu olay, aslında ne kadar polis ekiplerinin, yine özel harekat ekiplerinin ne kadar titizlikle bu operasyonun yürüttüğünün bir göstergesi. Çünkü teröristler kendi öz çocuklarını, öz ailelerini polise kalkan olarak kullandılar. Ve polisin iknası sonucunda bu kişiler, yani sivil unsurlar, herhangi bir suça karışmamış kişiler, evden o hücre evinden dışarıya çıktıktan sonra polis ekipleri operasyonun düğmesine bastı. Keza zaten çevredeki vatandaşlardan da gelen videolarda gördüğümüz kadarıyla polis ekipleri, özel harekat ekipleri o iki katlı hücre evinin çevresini adeta ablukaya almışlardı. İstedikleri anda, istedikleri dakikada o eve girerlerdi. Fakat sivil unsura herhangi bir zarar gelmemesi adına beklediklerinin bir kez daha altını çizelim. Şunu bir kez daha söyleyeyim: Çocuk diyoruz, ama çocuktan ziyade aralarında bebekleri dahi polise kalkan olarak kullanmış bu çocuklar. Doğum tarihlerini bir kez daha izin verirseniz aktarmak istiyorum: 2016 doğumlu bir çocuk, 2018 doğumlu bir çocuk, 2019 doğumlu bir çocuk, 2021 ve 24 doğumlu bir çocuk ve 2025 doğumlu henüz daha 7-8 aylık bir bebeği polise kalkan olarak kullandı bu teröristler.
"POLİS HELİKOPTERLERİ DEVRİYE ATIYOR"
Polis helikopteri gün aydınlandıktan itibaren havada devriye atmaya devam ediyor. Artık bulunduğumuz dakika itibarıyla resmi bir açıklama yapılmadı fakat İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 09:40'ta operasyonun bittiğini söylemişti. Nitekim de o evde bulunan tüm teröristler de yine etkisiz hale getirilmiş durumda. Rutin bir denetim olduğunu söyleyelim. Yani şu anda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına şu anda devriye attığını söyleyelim. Öte yandan diğer konuya gelecek olursak, şunu da söyleyelim: Şimdi ekipler şu şekilde içeriye girmek için artık operasyonun düğmesine basıldığından dolayı içeriye girmek için hazırlık yapıyorlar. Bu hazırlığı gören teröristlerse evi yakmaya çalışıyorlar ve polis helikopterinin özellikle görüş almaması adına kendilerini o dumandan yararlanarak firar etmek adına evi yakıyorlar. Fakat bu yaptıkları şey maalesef ki şöyle söylemekte fayda var: Bu yaptıkları kendi sonlarını hazırladı desek yeridir. Çünkü özel harekat ekipleri bu kapsamda da yine hazırlıklıydı. Öte yandan helikopterle ilgili şöyle de bir not verelim: Aslında buradaki helikopter hem İl Emniyet Müdürlüğü'ne hem de İçişleri Bakanlığı'na şu anda görüntü veriyor. Aynı zamanda buradan da bu görüntü sayesinde de koordine sağlanıyor desek yeridir.
"TERÖR İNSANLIĞIN DÜŞMANIDIR"
Yalova’daki operasyonda DEAŞ’lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile 1 bekçinin yaralandığını bildirdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yalova'dan gelen acı haber sonrası sosyal medya adresinden paylaşımda bulundu. Çelik paylaşımında "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır." ifadelerini kullandı.
BAKAN YERLİKAYA ACI HABERİ DUYURDU!
Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çatışma çıktı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
Son bir ay içerisinde, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüpheli tutuklanmış, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştır.
Bu kararlılığın bir devamı olarak; bu sabah, 15 ilimizde, 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.
Bu operasyonlardan biri de bu sabah saat 02.00’da Yalova’da gerçekleşmiştir. İsmet Paşa Mahallesi, Seher sokak’ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında, DEAŞ’lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır.
Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır.
Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür.
Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir.
Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır.
Operasyon saat 09.40’da tamamlanmıştır.
DMM'DEN DEAŞ'A YÖNELİK OPERASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyona ilişkin, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması, kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.
DMM'den yapılan açıklamada, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyona ilişkin olarak, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda gerçek dışı, doğrulanmamış ve kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımların yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"İlgili tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla görev yapmaktadır. Resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması; kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."
"OPERASYONLAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR"
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyon sürüyor. Operasyonda çıkan çatışma sonucu 7 polis yaralandı.
A Haber İstanbul İstihbarat şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında operasyona ilişkin detayları aktardı.
Almaçayır'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
Elmalık köyü şu anda haberlerdeki adres, ama her ne kadar Elmalık köyü gibi bir köy tabiri kullansak da coğrafi olarak fiziki şartlar açısından yerleşimin yoğun olduğu bir alana benziyor ve burada şu anda Özel Harekat polislerinin yürütmüş olduğu operasyonda halihazırda zaten ışıkları görüyoruz. Bölge sivil yaşamın olduğu bir alan. Buradaki bu operasyonda DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonda herhangi bir başka sivilin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyet gösterildiğini görüyoruz. Bu görüntüler zaten o çatışmanın görüntülerinde. Burada dikkatimi çeken noktalardan birisi, yakın mesafeden ziyade uzağa doğru bir atış var. Tabii ki bu atış bizim emniyet güçlerimize ait bir atış mı? Tespit edilen bölgeye doğru bir atış mı atılıyor? Bu konu hakkında resmi açıklamaları beklemek en sağlıklı olacak bilgileri takip etmek gerekiyor.
BÖLGEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR NEDEN KAPATILDI?
Şimdi burada bölgenin ablukaya çevrilmesinin sebebi eğer bu çatışma sırasında terör örgütü üyelerinden, örgüt elemanlarından gece karanlığından dışarıya bir kaçma, sızma olup olmadığını tespiti açısından. Biraz önce Kadir dedi ki, bu sabah bugün haftanın ilk iş günü, işe giden kişilerin de dikkatlice kontrol edilmesi gereken bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü sivil vatandaşların arasında bir örgüt mensubu olup olmadığının da kontrol edildiğini anlıyoruz. Bu da çok zor bir süreç. Bunun altını çizmek gerekiyor. Bölgenin kapatılmasının ana sebebi o. Herhangi bir sivil unsur, sivil vatandaş gibi bir dışarıya çıkış olmasının önüne geçmek için. Çünkü dışarıya çıkan her kişi tırnak içerisinde şüpheli şahıs olarak değerlendirilip kimlik kontrolü yapılarak muhtemelen geçişlerine izin verilecek.
Şimdi bu perspektif olarak geniş açıdan bakmak önemli. Çünkü Suriye'de SDG'nin normal orduya entegrasyon sürecindeki gönülsüz, isteksiz hareketleri, o bölgede yine Tartus bölgesindeki bazı Suriye rejimine karşı ayaklanma girişimleri, akabinde DEAŞ terör örgütünün tekrar faaliyete mi geçiyor, silahlı unsurlarını devreye sürüldüğü bir döneme mi geçiliyor soru işaretleri aslında bu Ortadoğu coğrafyasında geniş fotoğrafta değerlendirilmesi gereken bir unsur.
DEAŞ'A ARALIKSIZ OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Şimdi DEAŞ'a yönelik operasyonlar Türkiye sınırları içerisinde uzun süredir yapılıyor. Aralıksız yapılıyor. Ancak senin altını çizdiğin noktayı şu şekil doldurabiliriz. Gözaltına alınan şüphelilerin büyük bölümünün örgütsel dokümanlarla, propagandayla sınırlı olduğu ya da örgüte yardım toplama gibi ya da örgüt üyesi kazandırma gibi silahsız unsurların gözaltına alındığı bir süreç yaşanıyordu. Son bir hafta içerisinde Ankara'da gerçekleşen DEAŞ operasyonu, yine İstanbul'da gerçekleşen DEAŞ operasyonlarında hem Yeni Yıl'la birlikte aslında devam eden tedbirlerde herhangi bir olumsuz olumsuzluk yaşanmaması için yürütülen operasyonlardı. Özellikle son birkaç hafta içerisinde eylem hazırlığında olduğu iddia edilen şüpheliler de basın bilgilendirme notlarında bildirilmişti. Şimdi burada geldiğimiz nokta bugün Yalova'daki bu operasyon bu endişelerin bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Çünkü operasyon yapan polislerle bir çatışmaya girme durumu var örgüt üyelerinin. Yani teslim olmak amacıyla orada olmadıkta. Yani teslim olmak istemedikleri ve direkt silahlı çatışmaya girdikleri görülüyor.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ
Bir müstakil ev mi yoksa bir gecekondu tarzında bir ev mi yoksa 5-6 katlı apartman binalarının olduğu bir yer mi? Bunu bilmiyoruz. Bu yüzden de istihbarat ekiplerinin daha öncesindeki yapmış olduğu çalışmalarda muhtemelen oradaki hedef şahısların sayısı ve kimlik bilgileri tespiti yapılmıştır büyük ihtimalle. Ancak şu anki ortamda çatışmanın olduğu o bölgede bitişik nizam evler mi var yoksa bağımsız bir alanda bir gecekondu mu, müstakil ev mi? Bunu bilmiyoruz. Bunların bu coğrafi yapıların, şartların hepsi operasyonun daha dikkatli yapılmasına neden olan unsurlar. Şimdi bölgeye neden Bursa'dan özel harekat ekipleri sevk edildi? Bu soru da akıllara gelebilir. Yalova'daki özel harekat polisi ya da TEM şubenin ekiplerinin sayısı yetersiz mi sorusu akıllara gelebilir. Hayır. Burada çünkü alan geniş, o bölgeyi kontrol edecek ve bu operasyonel faaliyetlere katılan unsurların sevk edilmesi bu işin özeti.
RTÜK'TEN GEÇİCİ YAYIN YASAĞI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), terör örgütü DEAŞ'a yönelik Yalova'daki operasyon hakkında geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi.
RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yalova ilimizde terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir."
GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI
ÇATIŞMANIN OLDUĞU BÖLGEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Yalova’da polisinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyon bölgesinde çatışmalar 6 saattir sokak aralarında devam ediyor. Yalova Valiliği bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.
A HABER CANLI YAYININDA SİLAH SESLERİ
Yalova’da polis ekiplerinin düzenlediği DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 7 polisin yaralandığı bildirildi.
A Haber muhabiri Kadir Mercan bölgeden detayları aktarırken, canlı yayında silah sesleri duyuldu.
Mercan'ın bölgeden aktardıkları şu şekilde:
İlk açıklamada Yalova Valiliği şöyle bir açıklama yaptı: çıkan çatışma sonucunda 7 polisimiz yaralı dedi. Fakat hayati risklerinin olmadığını söylediler ve müdahalelerin de Yalova Devlet Hastanesi'nde müdahalelerin de devam ettiğinin altını çizelim. Tekrar etmekte fayda var: şu an herhangi bir hayati riskleri yok, çok şükür ki. Bakın, yine üç el bir silah sesi duydum ve devam ediyor. Sıcak bir çatışmaya daha girmiş durumda ekipler. Bakın devam ediyor şu anda. Söylemiş olduğumuz gibi o sıcak çatışma hala daha devam ediyor. Dronlar da o çatışma alanının hemen üzerinde uçmaya devam ediyor. Hem havadan hem de karadan destek sağlanmış durumda. Yanlış telaffuz da etmeyeyim, hem normal kameralı dronlar hem de termal kameralı dronlar, olası bir firari durumun söz konusu olmaması adına dronlardan da havadan destek sağlanıyor burada bulunan ekiplere. Geçtiğimiz dakika itibariyle yaklaşık 10-14 el ateş edilmiş durumda. Silah sesleri buraya kadar net şekilde geliyor. Aslında bu da çatışma bölgesine ne kadar yakın olduğumuzun en net göstergesi diyebiliriz.
OPERASYON SAAT 02.00 SIRALARINDA DÜZENLENDİ
Yalova’da polisinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonun bazı ayrıntıları ortaya çıktı.
Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmanın ardından polis ekipleri merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Elmalık köyünde belirlenen adrese operasyonu gerçekleştirdi. Evden ateş açılmasıyla çatışma yaşandı. Açılan ilk ateş sırasında 7 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Evin çevresi polis ekipleri tarafından çevrilirken, bölgeden zaman zaman silah sesleri duyuluyor.
"BİR POLİS MEMURU GÖZÜNDEN YARALANDI"
Yalova'daki sıcak gelişmeleri A Haber muhabiri Özgür Yıldız aktardı.
Yıldız'ın açıklamaları ise şöyle;
Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonunda şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Ve çatışmada 7 polisimiz yaralandı diye söyleyebiliriz. Bölgeye çok sayıda ekip de sevk edildi. Ve konu hakkında da Yalova Valiliği anlık bir açıklama yaptı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından sorumluluk bölgesinde DEAŞ operasyonu terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Çok şükür polislerimizin hayati tehlikesi yok. Onu önemle bildirelim. Olay kapsamında Bursa ilinden Özel Harekat destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel bir sevk desteği sağlanmıştır diye bir açıklama yaptı Yalova Valiliği. Yaralanan 7 polis memurunun da derhal hastaneye sevk edilmiş olup yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre de yaralı personellere hayati tehlikesinin olmadığını tekrar açıkladılar. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları takviye kuvvetler katılımlarıyla kontrollü bir şekilde devam etmektedir diye bu şekilde bilgi verdi Yalova Valiliği de. Ancak yaralılarımızın durumunun iyi olduğunu söylediler. Bir polisimizin gözünden yaralandığı belirtildi.
"7 POLİSİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"
7 polisimizin hayati tehlikesinin olmadığını net olarak söyleyebilirim. Yalova Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavileri devam etmekte. Çok şükür hayati tehlikesi olan bir yaralımız, ağır yaralımızın olmadığını söyleyebilirim. Şu an operasyonel olarak bilgi verecek olursak DEAŞ terör örgütü ile ilgili çatışmayla ilgili Yalova Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu devam ediyor diyebiliriz.
BURSA'DAN DESTEK EKİP GELDİ!
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ!
7 POLİS YARALANDI!
