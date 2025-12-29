Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon! Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 polisimiz şehit oldu

09:18 29 Aralık 2025

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyon sürüyor. Operasyonda çıkan çatışma sonucu 7 polis yaralandı.

A Haber İstanbul İstihbarat şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında operasyona ilişkin detayları aktardı.

Almaçayır'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

Elmalık köyü şu anda haberlerdeki adres, ama her ne kadar Elmalık köyü gibi bir köy tabiri kullansak da coğrafi olarak fiziki şartlar açısından yerleşimin yoğun olduğu bir alana benziyor ve burada şu anda Özel Harekat polislerinin yürütmüş olduğu operasyonda halihazırda zaten ışıkları görüyoruz. Bölge sivil yaşamın olduğu bir alan. Buradaki bu operasyonda DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonda herhangi bir başka sivilin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyet gösterildiğini görüyoruz. Bu görüntüler zaten o çatışmanın görüntülerinde. Burada dikkatimi çeken noktalardan birisi, yakın mesafeden ziyade uzağa doğru bir atış var. Tabii ki bu atış bizim emniyet güçlerimize ait bir atış mı? Tespit edilen bölgeye doğru bir atış mı atılıyor? Bu konu hakkında resmi açıklamaları beklemek en sağlıklı olacak bilgileri takip etmek gerekiyor.

BÖLGEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR NEDEN KAPATILDI?

Şimdi burada bölgenin ablukaya çevrilmesinin sebebi eğer bu çatışma sırasında terör örgütü üyelerinden, örgüt elemanlarından gece karanlığından dışarıya bir kaçma, sızma olup olmadığını tespiti açısından. Biraz önce Kadir dedi ki, bu sabah bugün haftanın ilk iş günü, işe giden kişilerin de dikkatlice kontrol edilmesi gereken bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü sivil vatandaşların arasında bir örgüt mensubu olup olmadığının da kontrol edildiğini anlıyoruz. Bu da çok zor bir süreç. Bunun altını çizmek gerekiyor. Bölgenin kapatılmasının ana sebebi o. Herhangi bir sivil unsur, sivil vatandaş gibi bir dışarıya çıkış olmasının önüne geçmek için. Çünkü dışarıya çıkan her kişi tırnak içerisinde şüpheli şahıs olarak değerlendirilip kimlik kontrolü yapılarak muhtemelen geçişlerine izin verilecek.

Şimdi bu perspektif olarak geniş açıdan bakmak önemli. Çünkü Suriye'de SDG'nin normal orduya entegrasyon sürecindeki gönülsüz, isteksiz hareketleri, o bölgede yine Tartus bölgesindeki bazı Suriye rejimine karşı ayaklanma girişimleri, akabinde DEAŞ terör örgütünün tekrar faaliyete mi geçiyor, silahlı unsurlarını devreye sürüldüğü bir döneme mi geçiliyor soru işaretleri aslında bu Ortadoğu coğrafyasında geniş fotoğrafta değerlendirilmesi gereken bir unsur.

DEAŞ'A ARALIKSIZ OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Şimdi DEAŞ'a yönelik operasyonlar Türkiye sınırları içerisinde uzun süredir yapılıyor. Aralıksız yapılıyor. Ancak senin altını çizdiğin noktayı şu şekil doldurabiliriz. Gözaltına alınan şüphelilerin büyük bölümünün örgütsel dokümanlarla, propagandayla sınırlı olduğu ya da örgüte yardım toplama gibi ya da örgüt üyesi kazandırma gibi silahsız unsurların gözaltına alındığı bir süreç yaşanıyordu. Son bir hafta içerisinde Ankara'da gerçekleşen DEAŞ operasyonu, yine İstanbul'da gerçekleşen DEAŞ operasyonlarında hem Yeni Yıl'la birlikte aslında devam eden tedbirlerde herhangi bir olumsuz olumsuzluk yaşanmaması için yürütülen operasyonlardı. Özellikle son birkaç hafta içerisinde eylem hazırlığında olduğu iddia edilen şüpheliler de basın bilgilendirme notlarında bildirilmişti. Şimdi burada geldiğimiz nokta bugün Yalova'daki bu operasyon bu endişelerin bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Çünkü operasyon yapan polislerle bir çatışmaya girme durumu var örgüt üyelerinin. Yani teslim olmak amacıyla orada olmadıkta. Yani teslim olmak istemedikleri ve direkt silahlı çatışmaya girdikleri görülüyor.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Bir müstakil ev mi yoksa bir gecekondu tarzında bir ev mi yoksa 5-6 katlı apartman binalarının olduğu bir yer mi? Bunu bilmiyoruz. Bu yüzden de istihbarat ekiplerinin daha öncesindeki yapmış olduğu çalışmalarda muhtemelen oradaki hedef şahısların sayısı ve kimlik bilgileri tespiti yapılmıştır büyük ihtimalle. Ancak şu anki ortamda çatışmanın olduğu o bölgede bitişik nizam evler mi var yoksa bağımsız bir alanda bir gecekondu mu, müstakil ev mi? Bunu bilmiyoruz. Bunların bu coğrafi yapıların, şartların hepsi operasyonun daha dikkatli yapılmasına neden olan unsurlar. Şimdi bölgeye neden Bursa'dan özel harekat ekipleri sevk edildi? Bu soru da akıllara gelebilir. Yalova'daki özel harekat polisi ya da TEM şubenin ekiplerinin sayısı yetersiz mi sorusu akıllara gelebilir. Hayır. Burada çünkü alan geniş, o bölgeyi kontrol edecek ve bu operasyonel faaliyetlere katılan unsurların sevk edilmesi bu işin özeti.