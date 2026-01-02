Yalova'da 3 polis şehit olmuştu! DEAŞ operasyonunda yakalanan 67 şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: 02.01.2026 10:50

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit olurken, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.

(Foto: İHA)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul merkezli olmak üzere 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; sosyal medya platformları üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen 32 şüpheli, Yalova'daki saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olduğu ve İstanbul'da yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri değerlendirilen 41 şüpheli, örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 13 şüpheli, sosyal medyada örgüt yanlısı paylaşımlarda bulunan 14 şüpheli, çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve Türkiye açısından tehdit oluşturduğu belirlenen 'yabancı terörist savaşçı' statüsündeki 15 şüpheli ile haklarında yakalama kararı bulunan 32 kişi olmak üzere toplam 147 kişi gözaltına alındı.

(Foto: İHA)

67 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 32'si, 'Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından terör örgütleriyle ilişkili olarak tanımlandıkları' gerekçesiyle geri gönderme merkezine sevk edilerek sınır dışı edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 115 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 72 şüpheliden 67'si tutuklandı. Kalan 48 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.