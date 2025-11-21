Altay bebeğin ölümünde “fosfin gazı” bulgusu! Kemirgen için kullanılan zehre maruz kaldı

Giriş Tarihi: 21.11.2025 18:28

Tüm Türkiye'yi sarsan olaylar zincirinde bu sefer kötü haber İzmir'in Konak ilçesinden geldi. Altay bebeğin ölümüne ilişkin hazırlanan raporda, İlacın maddesinin kemirgen (fare vs.) öldürücü olarak da kullanılan kuvvetli bir zehir olduğu, su ile maruziyeti halinde fosfin gazı oluşacağı ve gaza solunum yoluyla maruz kalınması halinde zehirlenme tablolarından daha ağır sonuçlanabilecek klinik bulgularla seyreden zehirlenme tablolarına da neden olabileceği vurgulandı.

İLAÇLAMADAN 3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 11 Kasım 2024 tarihinde Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan aile, dairede ilaçlama yaptırdı. Tüm daireler ilaçlamadan etkilendi. İhbarla adrese AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3'üncü katta oturan Altay Toprak Kınalı, annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı ve apartmanda yaşayanlardan üniversite öğrencisi Gizem Umay ile Yurdaer Çelikörs, hastaneye kaldırıldı. 5 kez kalbi duran ve yeniden çalıştırılan Altay Toprak Kınalı, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kınalı çifti, Gizem Umay ve Yurdaer Çelikörs, tedavileri sonrası taburcu edildi. Altay Toprak bebek, otopsisinin ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.