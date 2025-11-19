Böcek ailesinin ölüm sebebi alüminyum fosfit mi? Faciada oklar oteli gösteriyor

Almanya'dan 9 Kasım 2025'de turistik amaçla İstanbul'a gelerek 13 Kasım 2025'de 'zehirlenme' iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek'in ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

BAKAN MEMİŞOĞLU: SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da hayatını kaybeden Böcek ailesinin tedavisinde sorun saptanmadığını belirterek, "İki hastane de Türkiye'nin en iyi hastaneleri. Bir eksiklik olduğunu düşünmüyoruz ama inceleme yapıyoruz. Adli, idari süreç devam ediyo r" dedi.

Soruşturma kapsamında ailenin zehirlenme olayından önce yemek yedikleri işletmelerden analiz yaptırılmak üzere numune aldırılmış, numunelerin İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

"GIDADA UYGUNSUZ MADDE YOK"

Analiz sonuçlarının düzenlenerek rapor hazırlandı. Raporda, ailenin yediği yemek ve içeceklerden alınan örneklerde herhangi bir uygunsuz madde tespit edilmediği kaydedildi.

Ailenin acı ölümü Türkiye'yi derinden sarstı. A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan uzman isimler ailenin vefatına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. F e rhat Aslan'ın açıklamaları şu şekilde:

Olayın birço k boyutu var. Tabii hem kimyasal toksisite süreci konuşuldu işin içerisinde, hem de besin zehirlenmesi süreci konuşuldu. Biraz önce hocamla içeride sohbet ederken hep aynı şeyi söyledik. Uzun yıllardır acillerde nöbet tutmuş ve hasta görmüş hekimler olarak, biz böyle çok ağır besin zehirlenmesi nedeniyle peş peşe, art arda ölümler çok gördüğümüz şeyler değillerdir

Çünkü besin zehirlenmelerinde genellikle zehirlenme ya bakterinin kendisi ya da toksini aracılığıyla olur. Toksini de bizim vücudumuz kusma veyahut da ishal refleksiyle atar. Yarılanma ömrü düşüktür Genellikle böyle geçirilir, çoğunlukla böyle geçirilir. Bazı özel toksinleri eğer alırsanız bunlarla ilgili bazı problemler yaşayabilirsiniz. Özel bazı bakteriler vardır.

Bazı bakteriyel etkenler işi ölümcül tarafa doğru taşıyabilir, ama bu da günler, haftalar, aylar içerisinde olan hadiselerdir. İki şeyi ayırmak istiyorum. Birincisi, olayın bütünlük içerisinde bana adli tıpla ilgili birçok olay danışıldığı zaman özeti okuduğum süreçteki düşüncelerimle, olayın bütünlüğüne hâkim olduğum zamanki düşüncelerim bazen çelişkili olabilir, farklı olabilir

Yani dört kişi birden gelmişse, bu hekimin kafasında hemen iki tane olasılık belirlemesi lazım. Yani demesi lazım ki: 'Burada bir salgın var ya da bir zehirlenme var." Yani bu ilk aklına gelmesi gereken şeydir.. Çünkü birden fazla insan birlikte geliyorlarsa, ya zehirlenmişlerdir ya da bir salgında ilk vakalardır. O yüzden, bu sağlık otoritesinin mutlaka bildirmesi gereken bir süreçtir.

Birden fazla kişi aynı semptomlarla acil servise başvurmuşsa ne olduğuna bakılmaksızın sistemin alert hale getirilmesi ve bildirimi zorunlu bir sürece sokulması gerekir Yani öncelikle bunu söyleyebilirim. Sonra, muhtemelen ki vital bulgular değerlendirilmesi, yani tansiyon, nabız, genel durum, görünüş, solunum sayısı gibi o bulguların incelenmesi gerekir.

Daha sonrasında da laboratuvar olarak genellikle bu hastalarda daha kapsayıcı mahiyette olan şey özellikle kan gazı incelenmesi yapılması gerekir. Bu kan gazı incelenmesinde de eğer doku hipoksisini düşündürecek bulgular varsa, vital bulgularında da en az bir tane anormallik varsa, evet bu hastaların müşahade altında tutulmaları gereklidir.

Zehirlenme kelimesini burada iki türlü söyleyebiliriz. Bir bakteri toksiniyle toksikolojik olarak zehirlenme, toksin aracılığıyla zehirlenme diyebiliriz. Bir de eğer kimyasal madde varsa kimyasal madde zehirlenmesi diyebiliriz. İkisine de zehirlenme diyoruz ama mekanizmalar, şeyler farklı Burada eğer o bahsedilen alüminyum fosfit maddesi üzerinden konuşuyorsak, bu kimyasal zehirlenme kategorisine girer