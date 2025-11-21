Zehirlenme paniği: Esenyurt’ta 7 kişi hastanelik oldu! Böcek ailesi faciada ihmaller zinciri
Türkiye gündeminde son günlerde sıkça yer alan zehirlenme vakalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Esenyurt’ta bir binada yapılan ilaçlama sonrası biri bebek olmak üzere toplam 7 kişi zehirlendi. Olay, geçtiğimiz günlerde 4 kişilik bir ailenin hayatını kaybettiği ilaçlama faciasındaki ihmaller zincirini ve devam eden soruşturmayı da yeniden gündeme getirdi.
İstanbul Esenyurt'ta yanlış ilaçlama sonucu biri bebek 7 kişi hastanelik olurken gözler 4 kişilik ailenin yok olduğu otel faciasındaki ihmaller zincirine çevrildi.
Tarım İl Müdürlüğü ve Adli Tıp ön raporlarına göre; ölüm nedenini 'gıda değil kimyasal zehir' olarak doğrularken ortaya çıkan görüntüler kahretti. Zehirlenen ailenin yardım aradığı sırada otel kapısının kilitli olduğu personelin yerinde bulunmadığı ve ilaçlamanın sertifikasız kişilerce havalandırma yapılmadan gerçekleştirildiği belgelendi.
ESENYURT'TA GECE YARISI İLAÇLAMA PANİĞİ
İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı bir apartmanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu bir ailenin yaptığı ilaçlama sonucunda binada yaşayanlar etkilendi. Olay yerine süratle 5 ambulans, 1 UMKE aracı ve toplam 17 sağlık personeli sevk edildi. İlaçlamadan dakikalar sonra rahatsızlanan ve aralarında bir bebeğin de bulunduğu 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Son gelen bilgilere göre hastaneye kaldırılan 7 kişilik aile tedavilerinin ardından taburcu edildi.
BÖCEK AİLESİ FACİASINDA KAPI KİLİTLİYDİ
Esenyurt'taki olayın ardından gözler, geçtiğimiz günlerde bir otelde yapılan ilaçlama sonrası Böcek ailesinden anne, baba ve iki çocuğun (3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammed) hayatını kaybettiği faciaya çevrildi. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni görüntüler ve detaylar, büyük bir ihmaller zincirini gözler önüne serdi.
Ortaya çıkan görüntülere göre, zehirlenme belirtileri gösteren aile otelden çıkmak ve hastaneye gitmek istedi ancak otelin kapısının kilitli olduğu görüldü. Otel çalışanının ifadesine göre, çalışan 15-20 dakikalık bir iş için dışarı çıktığını ve kapıyı kilitleyip anahtarın yerini belirten bir not bıraktığını söyledi. Ailenin can havliyle dışarı çıkmaya çalıştığı sırada kapının kilitli olması ve çalışanın yerinde olmaması büyük tepki çekti.
ÖLÜM NEDENİ GIDA DEĞİL, KİMYASAL ZEHİRLENME
Tarım Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön raporlara göre, ölümlerin gıda zehirlenmesinden değil, kimyasal bir zehirlenmeden kaynaklandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında restoran, fırın ve lokumcu gibi gıda işletmecilerinin olayla ilgisi olmadığı anlaşılırken ihmalin otelde yapılan haşere ilaçlamasından kaynaklandığı kesinleşti.
SERTİFİKASIZ FİRMA VE TEDBİRSİZLİK
Olayla ilgili yapılan incelemelerde şu ihmaller tespit edildi:
- Otel sahibinin ilaçlama için yetkisiz ve sertifikası olmayan bir firmayla çalıştığı belirlendi.
- İlaçlamayı yapan firma çalışanlarının da sertifikasız olduğu ve hayati önem taşıyan bu işlem sırasında başında kimsenin durmadığı ortaya çıktı.
- İlaçlama yapılan odada ve otelde herhangi bir havalandırma işlemi yapılmadığı, ailenin ilaçlanan odada konaklamasına müsaade edildiği anlaşıldı.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Tutuklananlar arasında 3 ilaçlama firması çalışanı ve olay sırasında otelde bulunmayan otel çalışanı da yer alıyor. Otel sahibi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ancak bu karara itiraz edildi.
"PROFESYONEL FİRMALARLA ÇALIŞILMALI"
A Haber muhabiri Mehmet Karataş ilaçlama yaptıracak vatandaşları uyardı. Mehmet Karataş İlaçlamanın mutlaka yetkili ve sertifikalı profesyonel firmalara yaptırılması gerektiği vurguladı. Ayrıca apartman ve sitelerde yapılacak ilaçlamalarda site yönetimine ve komşulara haber verilmesi, ilaçlanan alanın birkaç gün havalandırılması ve o alandan uzak durulması gerektiğinin altı çizildi.
