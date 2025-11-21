Zehirlenme paniği: Esenyurt’ta 7 kişi hastanelik oldu! Böcek ailesi faciada ihmaller zinciri

Ekran görüntüsü / A Haber

ESENYURT'TA GECE YARISI İLAÇLAMA PANİĞİ

İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı bir apartmanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu bir ailenin yaptığı ilaçlama sonucunda binada yaşayanlar etkilendi. Olay yerine süratle 5 ambulans, 1 UMKE aracı ve toplam 17 sağlık personeli sevk edildi. İlaçlamadan dakikalar sonra rahatsızlanan ve aralarında bir bebeğin de bulunduğu 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Son gelen bilgilere göre hastaneye kaldırılan 7 kişilik aile tedavilerinin ardından taburcu edildi.