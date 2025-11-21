21 Kasım 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 00:18 Güncelleme: 21.11.2025 00:59
Fatih’teki otel faciasında çarpıcı görüntüler A Haber’de! İşte Böcek ailesini ölüme götüren ilaçlama anı

Almanya'dan İstanbul'a gelen ve Fatih'te zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan ve ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinden 4 kişinin ölümü Türkiye'yi derinden sarstı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken ilaçlama şirketi çalışanı ve otelde ilaçlamayı yapan D.C'nin otele giriş çıkış görüntüleri ve ilaçlama anları A Haber'de Gece Ajansı programında yayınlandı. A Haber Muhabiri Kadir Mercan da o görüntülere ilişkin detayları aktardı.

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olaya ilişkin yeni görüntüler A Haber'de Gece Ajansı programında yayınlandı.

BÖCEK AİLESİNİ ÖLÜME GÖTÜREN İLAÇLAMA ANLARI A HABER'DE!

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti. Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

BÖCEK AİLESİNİ ÖLÜME GÖTÜREN İLAÇLAMA ANI A HABER'DE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

OTEL SAHİBİ VE ÇALIŞANINA YAKALAMA KARARI!

Öte yandan ilaçlama şirketinin sahibi Z.K, şirketin çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M.U.D.C'nin tutuklanmasına karar verilmişti. Anne, baba ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada, adli kontrol kararı verilen otel sahibi ile çalışanı hakkında savcılığın itirazı üzerine, sulh ceza hakimliğince tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Böcek ailesi her nefeste zehir soludu!Böcek ailesi her nefeste zehir soludu! BÖCEK AİLESİ HER NEFESTE ZEHİR SOLUDU!

İLAÇLAMA ANLARI A HABER'DE!

Böcek ailesinin konakladığı oteli 11 Kasım'da ilaçlayan ilaçlama şirketi çalışanı şahsın otele giriş yaptığı görüntüler A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı programında yayınlandı.

O anlar şahsın ilaçlama yapmak için otele girip çıktığı ve ilaçlama yaptığı anlar yer alıyor. A Haber Muhabiri Kadir Mercan da o görüntülere ilişkin detayları aktardı.

EKİPMANSIZ ŞEKİLDE GELİP İLAÇLAMA YAPTI

A Haber Muhabiri Kadir Mercan'ın aktardıkları şu şekilde:

Bu görüntüdeki isim ilaçlamayı yapan D.C. Aslında hem savcılıkta vermiş olduğu ifadede hem de emniyette vermiş olduğu ifadede şunların altını çiziyor. Şirket tarafından bir ilaçlama eğitimi verildiğini söylüyor. Fakat şirket sahibi ise tam tersini ifade ediyor. Biz herhangi bir kimseyi, bir bilgisi olmadan, bu ilaçlama şirketine almıyoruz demişti.

Savcılık ve emniyet kaynakları da bunun üzerine gitti ve, ıı, nitekim A Haber farkıyla bu görüntüleri ortaya koyuyoruz. Otel çalışanı da o ilaçlama yapacak 101 numaralı odayı gösteriyor ve D.C o odaya gidiyor, bir ilaçlama yapıyor. Şimdi sırt çantası var sadece sizin de söylemiş olduğunuz gibi. Başka hiçbir ekipman yok.

O bahsettikleri o iki ilaçları karıştırıp odaya, odayı mı, odayı mı ilaçladılar yoksa sadece o tablet dediğimiz şeyleri mi koydular? Bunun hakkında bir bilgi yok. Bunu da ilerleyen dakikalarda öğreneceğiz.

Fakat şunu net bir şekilde görebiliyoruz ki, ilaçlamayı yapan kişi D.C hiçbir önlem almadan otele giriyor, 101 numaralı odayı otel çalışanı gösteriyor, ilaçlamayı yaptıktan sonra ya da sadece tabletleri bıraktıktan sonra otelden ayrılıyor. Kebapçının da görüntülerine ulaşmaya çalışıyoruz. O kebapçıdaki görüntüler de çok önemli. Fakat soruşturmanın gizliliği açısından şu anda o görüntüleri yayımlayamıyoruz. Çünkü bunun da bir sebebi var.

HİÇBİR ÖNLEM ALMADAN MÜŞTERİ GİBİ GİRİP İLAÇLAMA YAPTI!

Biliyorsunuz ki dün akşam itibarıyla iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bunlardan biri otel çalışanı, diğeri ise otel sahibiydi. Fakat bugün sulh ceza hakimliğinin verdiği kararla birlikte iki isim hakkında tekrar bir yakalama kararı çıkarıldı. O kebapçıdaki görüntüler mi bu yakalama kararına etki etti yoksa farklı bir durum mu söz konusu? Bunu da önümüzdeki saatlerde öğreneceğiz. Fakat ilaçlamayı yapan kişi yani D.C'nin hiçbir önlem almadan otele normal bir müşteri gibi geldiğini, sonrasında ise normal bir müşteri gibi çıktığını görüntülerden net bir şekilde anlayabiliyoruz.

