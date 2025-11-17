Kağıthane'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Elektrik direği devrildi doğalgaz boruları koptu

Giriş Tarihi: 17.11.2025 10:11

Kağıthane'de çocuklarını okula götürmek için yola çıkan Ceyhan E. (45), iddiaya göre otomobilin frenlerinin tutmaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce bir binanın duvarına çarptı ardından da elektrik direğini devirip, doğalgaz borularını kopardı. Yokuş aşağı gitmeye devam eden araç, park halindeki 2 araca ve yaya Emel U.'ya (34) çarparak takla attı. Kazada Emel U. ağır yaralanırken, yan yatan araçtaki sürücü Ceyhan E. ile çocukları Y.D.E. (15) ve A.D.E. (8) hafif yaralandı. Kaza sonrası sokak savaş alanına döndü.

