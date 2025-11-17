Kayseri'de korkunç olay! Evinin banyosunda ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Nimet T. isimli kadın ailesi tarafından evinin banyosunda cansız halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken 54 yaşındaki kadının cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 05:37

Danişment Gazi Mahallesi'ndeki müstakil bir evde ikamet eden Nimet T. (54) evin banyosunda ailesi tarafından yerde hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler, Nimet T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

