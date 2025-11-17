THY'den yurt içi bilet kampanyası: 1000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda 1000 TL’den başlayan fiyatlarla kampanya başlattı. Bugün ve yarın alınacak biletlerle 3 Şubat–19 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edilebilecek.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 10:26

Paylaş



ABONE OL

Türk Hava Yolları (THY), düzenlendiği kampanyayla yurt içi uçuşlarda 1000 liradan başlayan fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı sunuyor.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yurt içi uçuşları için 1000 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın bilet alınabilecek.

Yolcular, bu biletleriyle 3 Şubat-19 Mart 2026'da seyahat edebilecek.

İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı seferlerde geçerli kampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN