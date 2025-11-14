Bungalov tuzağı çökertildi! Tam 35 milyonluk vurgun
Kocaeli merkezli 11 ilde, internet üzerinden sahte bungalov kiralama ilanlarıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 35 milyon TL’lik para hareketliliği tespit edildi.
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bungalov kiralama vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekenin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin, internet üzerinden sahte hesaplar açarak "bungalov kiralama" vaadinde bulunduğu, kendilerini arayan vatandaşlara IBAN vererek para topladığı belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin banka hesaplarında 35 milyon TL'lik hareketlilik tespit edildi.
43 kişinin mağdur olduğu olayda, 11 Kasım'da Kocaeli merkezli olmak üzere Adana, Osmaniye, Kayseri, Diyarbakır, Van, Sivas, Aydın, İzmir, Ankara ve Artvin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.