"Sahte bungalov" çetesine dev operasyon: Hesaplarında 35 milyon TL hareketlilik tespit edildi
Kocaeli merkezli 11 ilde, internet üzerinden sahte bungalov kiralama ilanı vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. 37 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin banka hesaplarında 35 milyon TL'lik hareketlilik tespit edildi.