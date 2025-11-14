14 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları "Sahte bungalov" çetesine dev operasyon: Hesaplarında 35 milyon TL hareketlilik tespit edildi
Sahte bungalov çetesine dev operasyon: Hesaplarında 35 milyon TL hareketlilik tespit edildi

"Sahte bungalov" çetesine dev operasyon: Hesaplarında 35 milyon TL hareketlilik tespit edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2025 11:31
Kocaeli merkezli 11 ilde, internet üzerinden sahte bungalov kiralama ilanı vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. 37 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin banka hesaplarında 35 milyon TL'lik hareketlilik tespit edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sahte bungalov çetesine dev operasyon: Hesaplarında 35 milyon TL hareketlilik tespit edildi
Adana’da çöp sorunu! Çevre felaketi kapıda
Adana'da çöp sorunu! Çevre felaketi kapıda
Yediemin otoparkı ücret tartışması nedeniyle savaş alanına döndü
Yediemin otoparkı ücret tartışması nedeniyle savaş alanına döndü
4 kişilik aile neden zehirlendi?
4 kişilik aile neden zehirlendi?
Sahte bungalov çetesine dev operasyon!
"Sahte bungalov" çetesine dev operasyon!
Motosiklet lokanta bahçesine böyle daldı
Motosiklet lokanta bahçesine böyle daldı
Uyuşturucu satıcısından görülmemiş savunma
Uyuşturucu satıcısından görülmemiş savunma
Metrobüs çarpmıştı! Engelli yolcu can verdi
Metrobüs çarpmıştı! Engelli yolcu can verdi
Ciple beton dökme kamyonu çarpıştı!
Ciple beton dökme kamyonu çarpıştı!
Tanıdıkların kazası cezayla bitti!
Tanıdıkların kazası cezayla bitti!
Sağlıkta kaçak ticarete dev operasyon!
Sağlıkta kaçak ticarete dev operasyon!
İstanbul tatili kabus oldu!
İstanbul tatili kabus oldu!
Sokakta kadına saldıran şahıs yakalandı
Sokakta kadına saldıran şahıs yakalandı
Daha Fazla Video Göster