Çanakkale'de tırla çarpışan traktördeki karı koca öldü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tırla çarpışan traktördeki karı koca yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 14.11.2025 09:57

B.Ç. idaresindeki 59 AIL 476 çekici ve 59 ACG 507 dorse plakalı tır, Çanakkale-İzmir kara yolu Ezine-Geyikli kavşağında, Nejdet Özcan'ın kullandığı 17 DU 480 plakalı traktörle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, traktör sürücüsü Nejdet ile eşi Ayşe Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tır sürücüsü B.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Karı kocanın cesetleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna gönderildi.