Telef olan annesinin başında bekleyen sıpanın hikayesi

Hatay'da aracın çarpmasıyla telef olan eşeğin sıpasına Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sahip çıktı. Sıpa, yeni yuvasında 6 eşekle birlikte yaşamaya başladı.

Giriş Tarihi: 14.11.2025 09:56

Paylaş



ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde Reyhanlı ilçesi Antakya-Reyhanlı yolu Beşaslan Mahallesi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan eşeğe araç çarpmıştı. Aracın çarpmasıyla eşek telef olurken, yanında bulunan sıpası kazayı yara almadan atlamıştı. Sıpa kaza sonrası annesinin başından saatlerce ayrılmamış ve duygu dolu anlar görenleri üzmüştü. Yalnız kalan sıpaya Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sahip çıkarak, koruma altına aldı. Veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan sıpanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



"SIPANIN VETERİNER HEKİM TARAFINDAN MUAYENESİ YAPILDI, GENEL OLARAK SAĞLIK SORUNU YOK"



Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından şefkat eli uzatılan sıpanın barınakta yabancılık çekmediğini ifade eden Hayvan Barınağı Sorumlusu Deniz Avcı, barınakta 6 eşek daha olduğunu ve onları sahiplendirmeyi beklediklerini söyledi. Avcı, "Bu gördüğünüz sıpanın Antakya-Reyhanlı yolunda annesine araba çarptı. Bize şikayet olarak geldi. Ekiplerimiz tarafından ivedi bir şekilde Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirildi. Veteriner hekim tarafından muayenesi yapıldı. Genel olarak sağlık sorunu yok. Burada diğer eşekler de var. Sahada güçten düşmüş eşekleri de topluyoruz. Bu eşekleri ücretsiz şekilde sahiplendiriyoruz. Diğer eşeklerle birlikte olduğu için yabancılık çekmiyor. Burada 6 eşeğimiz var. Onları sahiplendirmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.