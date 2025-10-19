Uyuşturucu madde kullanan ünlüler 6 ayda bir test verecek: 5 yıl boyunca sıkı denetim
Soruşturma çerçevesinde uyuşturucu madde kullandığı belirlenen ünlü isimlerin, tedavi ve düzenli testlerin bulunduğu bir denetim programına alınmaları planlanıyor. Bu kapsamda 5 yıl boyunca denetim altında tutulacak olan isimler, yeniden uyuşturucu kullanmaları halinde yargı süreciyle karşı karşıya kalacaklar. Bu programda o isimlere 6 ayda bir test yaptırma zorunluluğu getirilecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kan ve saç örneği alınan Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Abdülger ve Kaan Yıldırım'ın test sonuçlarında uyuşturucu madde testleri pozitif çıkmıştı.
NEGATİF ÇIKANLAR
Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali'de ise yeşil reçete ile satılan ilaçlar tespit edilirken diğer ünlü isimler Demet Evgar, Meriç Aral, Ceren Monay, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci, Duygu Özaslan ve Mert Yazıcıoğlu'nun test sonuçlarında herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilmemişti.
SONUÇLAR İNKÂR EDİLDİ
Dilan Polat'ın 3 ay önceki uyuşturucu testinin negatif, şimdiki testinin pozitif çıkması dikkat çeken sonuçlar arasında yerini aldı. Birce Akalay, Deren Talu ve Derin Talu, pozitif çıkan test sonuçlarına inanmadıklarını öne sürerek kendilerinin yeniden test yaptıracaklarını duyurdu.
TİCARET TESPİT EDİLİRSE CEZASI AĞIR
Savcılık, olası bir uyuşturucu ticareti, temini veya başkalarına kullandırma bağlantısı olup olmadığını delillendirirse suç maddesi değişebilir. Suç maddesi "uyuşturucu madde ticareti" kapsamına girecek ve ceza talebi 10 yıldan 20 yıla kadar olabilecek.
İHLAL OLURSA YARGILANACAKLAR
Sabah'ın haberine göre soruşturma kapsamında, TCK 191'e göre, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen kişiler hakkında savcılık "kamu davasının açılmasının ertelenmesi" kararı verebilir.
Bu durumda şüpheliler, 5 yıl boyunca denetim altında tutulabilir. Ancak 5 yıl içerisinde uyuşturucu kullandığı için denetim altında olan kişilerin ihlal etmesi halinde dava açılabilir.