Kadıköy’de kıskançlık krizi kanlı bitti: Genç kıza dehşet yaşattı! İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 09.11.2025 19:28

Kadıköy’de bir eğlence mekânı önünde oturan 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, bir kadın tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. (İHA)

"TEHDİT MESAJLARI GELİYOR"

Saldırıya maruz kalan Gözde Yılmaz, olayın neden gerçekleştiğini bilmediğini ve olayı yapan kadının en ağır cezayı almasını istediğini ifade ederek, "Benim çocukluktan tanıdığım D.Y. isimli arkadaşımın kız arkadaşı var, bunu yapan oymuş. Ben erkek arkadaşım ve diğer arkadaşlarla birlikte Kadıköy'de bir mekanda otururken arkamız yola doğru dönüktü. Birden bir soğukluk hissettim. Benzin gibi bir yanıcı maddeydi sanırım, büyük ihtimal benzindi. Biranda önüme döndüğümde çakmakla yaktı kız beni. Bu kadını ben şahsi olarak tanımıyorum. Hiçbirimiz tanımıyoruz, herhangi bir husumetimiz yok. Neden böyle bir şey yaptı fikrimiz yok. En ağır cezaları almasını istiyoruz. Biz hastanedeyken D.Y. adlı kişiden 'Sizi bıçaklattırıcam' şeklinde tehdit mesajları geliyor. 'Kız arkadaşım sizin yüzünüzden hapse girdi, siz bir daha Kadıköy'e geri dönemezsin' deniliyor. Benim iş yerim ve evim zaten orada, kendileri bu bölgede oturmayan insanlar. Vücudumda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar var. Bir daha eskisi gibi iyileşemeyecekmişim" dedi.

A Haber muhabiri Meral Dağlılar, saldırının kıskançlık krizi sonucu gerçekleştiğini belirterek dehşet verici olayın detaylarını paylaştı.

"OLAY KISKANÇLIK NEDENİYLE YAŞANDI"

Muhabirimiz Dağlılar, şunları kaydetti:

"İstanbul Kadıköy'de 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, bir eğlence mekânının önünde arkadaşlarıyla birlikte otururken, tanımadığı bir kadın tarafından saldırıya uğradı. Aslında olay bir anda gerçekleşti. Özellikle çevrede olan kişiler de aslında olayın şokuyla ne olduğunu pek anlayamadılar.

Gözde Yılmaz'ın yanında bulunan arkadaşları, 'Sen benim sevgilimle mi berabersin?' diye bir soruyla birlikte hemen Gözde Yılmaz'ın başından aşağı bir yanıcı maddenin döküldüğünü ifade ettiler. Saldırgan kadın, maddeyi döktükten sonra da maalesef çakmakla Gözde Yılmaz'ı ateşe verdi ve kadın aslında bu şekilde bir yangın çıkmış oldu.

Tabii etrafta bulunan kişiler hemen Gözde Yılmaz'ın üzerinde olan o yangını söndürmeye çalıştı, ateşi söndürmeye çalıştı ama ne yazık ki üçüncü derecede yanıkların oluşmasına neden oldu ve şu anda da Gözde Yılmaz halihazırda yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Yanıklarının ağır olduğu bilgisini söylemek mümkün.

Peki olayın detaylarına dönecek olursak, Gözde Yılmaz arkadaşlarıyla birlikte aslında sohbet ediyordu ve telefonla konuşurken yanına birisi, bir kadın yaklaşarak aslında tek bir soru yöneltti. Sorunun ardındansa hemen yanıcı maddeyi başından aşağı dökerek çakmağı alevledi. Hemen o alevlemenin ardından da aslında Gözde Yılmaz'ın bedeni tutuşmuş oldu.

Arkadaşlarıyla birlikte dışarıda oturmuştu. Arkadaşları hemen müdahale etti. Hem yangını söndürmeye çalıştılar hem de sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ambulans ekibi de ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Hâlâ yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor ve üçüncü derece yanıktan dolayı da aslında kalıcı bir hasarın oluşması gibi bir durum söz konusu.

Aslında çevredeki ifade veren kişiler de özellikle 'bir anda arkadaşımızı yaktı' ifadesini kullandı. Bununla birlikte ifadede şöyle bir yer var: 'Masada oturuyorduk, bir anda tanımadığımız bir kadın geldi. Elindeki yanıcı maddeyi arkadaşımız Gözde'nin üzerine döktü ve ateşe verdi. Altı kişi birlikte söndürmeye çalıştık ama uzun çabalarımız neticesinde çok mümkün olmadı. Ardından ambulansı aradık.' dediler ve 'Hâlâ hastanede arkadaşımız acı çekiyor.' diye belirtmiş oldular.

Tabii saldırgan, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı. Kısa süre sonra da tutuklanarak aslında mahkemece tutuklanmış oldu"