Kadıköy’de kıskançlık krizi kanlı bitti: Genç kıza dehşet yaşattı! İşte o anlar...
İstanbul Kadıköy’de bir eğlence mekânı önünde 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, tanımadığı bir kadın tarafından “Sen benim sevgilimle mi berabersin?” sözleriyle hedef alındı. Saldırgan, elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz’ın üzerine dökerek ateşe verdi. Alevler içinde kalan kadın, çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle kurtarıldı. Yılmaz, olayın neden gerçekleştiğini bilmediğini ve hastanedeyken bile tehdit mesajları aldığını söyledi. Şüphelinin olay anı görüntülerinde yanıcı maddeyi genç kadının başına savurduğu anlar ortaya çıktı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gözde Yılmaz (33) arkadaşlarıyla birlikte dışarıda oturduğu sırada cep telefonuyla kısa bir görüşme yaptı. Görüşmenin hemen ardından yanına yaklaşan S.G.A. adlı kadın, elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz'ın başına döktü. Saldırgan kadın, bağırarak çakmağı çaktı ve genç kadını ateşe verdi.
Bir anda alevler içinde kalan Yılmaz'a arkadaşları müdahale ederken, çevredekiler panik içinde durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Yılmaz'ı ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Yılmaz'ın yanık bölümünde tedavisi devam ederken, olayın ardından kaçan şüpheli S.G.A. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde S.G.A. adlı kadının biranda olay yerine gelerek arkadaşlarıyla birlikte oturan Yılmaz'ın üzerine yanıcı madde dökerek çakmak ile yaktığı görüldü. Alevler içinde kalan Yılmaz'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.
"TEHDİT MESAJLARI GELİYOR"
Saldırıya maruz kalan Gözde Yılmaz, olayın neden gerçekleştiğini bilmediğini ve olayı yapan kadının en ağır cezayı almasını istediğini ifade ederek, "Benim çocukluktan tanıdığım D.Y. isimli arkadaşımın kız arkadaşı var, bunu yapan oymuş. Ben erkek arkadaşım ve diğer arkadaşlarla birlikte Kadıköy'de bir mekanda otururken arkamız yola doğru dönüktü. Birden bir soğukluk hissettim. Benzin gibi bir yanıcı maddeydi sanırım, büyük ihtimal benzindi. Biranda önüme döndüğümde çakmakla yaktı kız beni. Bu kadını ben şahsi olarak tanımıyorum. Hiçbirimiz tanımıyoruz, herhangi bir husumetimiz yok. Neden böyle bir şey yaptı fikrimiz yok. En ağır cezaları almasını istiyoruz. Biz hastanedeyken D.Y. adlı kişiden 'Sizi bıçaklattırıcam' şeklinde tehdit mesajları geliyor. 'Kız arkadaşım sizin yüzünüzden hapse girdi, siz bir daha Kadıköy'e geri dönemezsin' deniliyor. Benim iş yerim ve evim zaten orada, kendileri bu bölgede oturmayan insanlar. Vücudumda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar var. Bir daha eskisi gibi iyileşemeyecekmişim" dedi.
A Haber muhabiri Meral Dağlılar, saldırının kıskançlık krizi sonucu gerçekleştiğini belirterek dehşet verici olayın detaylarını paylaştı.
"OLAY KISKANÇLIK NEDENİYLE YAŞANDI"
Muhabirimiz Dağlılar, şunları kaydetti:
"İstanbul Kadıköy'de 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, bir eğlence mekânının önünde arkadaşlarıyla birlikte otururken, tanımadığı bir kadın tarafından saldırıya uğradı. Aslında olay bir anda gerçekleşti. Özellikle çevrede olan kişiler de aslında olayın şokuyla ne olduğunu pek anlayamadılar.
Gözde Yılmaz'ın yanında bulunan arkadaşları, 'Sen benim sevgilimle mi berabersin?' diye bir soruyla birlikte hemen Gözde Yılmaz'ın başından aşağı bir yanıcı maddenin döküldüğünü ifade ettiler. Saldırgan kadın, maddeyi döktükten sonra da maalesef çakmakla Gözde Yılmaz'ı ateşe verdi ve kadın aslında bu şekilde bir yangın çıkmış oldu.
Tabii etrafta bulunan kişiler hemen Gözde Yılmaz'ın üzerinde olan o yangını söndürmeye çalıştı, ateşi söndürmeye çalıştı ama ne yazık ki üçüncü derecede yanıkların oluşmasına neden oldu ve şu anda da Gözde Yılmaz halihazırda yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Yanıklarının ağır olduğu bilgisini söylemek mümkün.
Peki olayın detaylarına dönecek olursak, Gözde Yılmaz arkadaşlarıyla birlikte aslında sohbet ediyordu ve telefonla konuşurken yanına birisi, bir kadın yaklaşarak aslında tek bir soru yöneltti. Sorunun ardındansa hemen yanıcı maddeyi başından aşağı dökerek çakmağı alevledi. Hemen o alevlemenin ardından da aslında Gözde Yılmaz'ın bedeni tutuşmuş oldu.
Arkadaşlarıyla birlikte dışarıda oturmuştu. Arkadaşları hemen müdahale etti. Hem yangını söndürmeye çalıştılar hem de sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ambulans ekibi de ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Hâlâ yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor ve üçüncü derece yanıktan dolayı da aslında kalıcı bir hasarın oluşması gibi bir durum söz konusu.
Aslında çevredeki ifade veren kişiler de özellikle 'bir anda arkadaşımızı yaktı' ifadesini kullandı. Bununla birlikte ifadede şöyle bir yer var: 'Masada oturuyorduk, bir anda tanımadığımız bir kadın geldi. Elindeki yanıcı maddeyi arkadaşımız Gözde'nin üzerine döktü ve ateşe verdi. Altı kişi birlikte söndürmeye çalıştık ama uzun çabalarımız neticesinde çok mümkün olmadı. Ardından ambulansı aradık.' dediler ve 'Hâlâ hastanede arkadaşımız acı çekiyor.' diye belirtmiş oldular.
Tabii saldırgan, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı. Kısa süre sonra da tutuklanarak aslında mahkemece tutuklanmış oldu"