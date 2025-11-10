Genç kızın başına yanıcı madde döküp ateşe verdi! Olay anı kamerada

Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde S.G.A. adlı kadının biranda olay yerine gelerek arkadaşlarıyla birlikte oturan Yılmaz’ın üzerine yanıcı madde dökerek çakmak ile yaktığı görüldü. Alevler içinde kalan Yılmaz’a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.