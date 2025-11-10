10 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Genç kızın başına yanıcı madde döküp ateşe verdi! Olay anı kamerada
Genç kızın başına yanıcı madde döküp ateşe verdi! Olay anı kamerada

Genç kızın başına yanıcı madde döküp ateşe verdi! Olay anı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2025 01:28
Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde S.G.A. adlı kadının biranda olay yerine gelerek arkadaşlarıyla birlikte oturan Yılmaz’ın üzerine yanıcı madde dökerek çakmak ile yaktığı görüldü. Alevler içinde kalan Yılmaz’a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.
Genç kızın başına yanıcı madde döküp ateşe verdi! Olay anı kamerada
Genç kızın başına yanıcı madde döküp ateşe verdi! Olay anı kamerada
Genç kızın başına yanıcı madde döküp ateşe verdi! Olay anı kamerada
Bir anda metronun üzerinde çıktı! İstanbul’da şoke eden anlar
Bir anda metronun üzerinde çıktı! İstanbul'da şoke eden anlar
Aydın’da motosiklet sürücüsü kaldırıma çarptı: Yaşamını yitirdi
Aydın'da motosiklet sürücüsü kaldırıma çarptı: Yaşamını yitirdi
Akaryakıt istasyonunda iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 8 yaralı
Akaryakıt istasyonunda iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı
İznik Gölü’nde 21 ton gümüş balığı yakalandı
İznik Gölü'nde 21 ton gümüş balığı yakalandı
Antalya’da trafik magandası dehşeti! Şüpheliye ev hapis kararı
Antalya'da trafik magandası dehşeti! Şüpheliye ev hapis kararı
Çocuk hasretine komşu darbesi!
Çocuk hasretine komşu darbesi!
Hakkari’de kuş cennetinde korkutan yangın
Hakkari'de kuş cennetinde korkutan yangın
TIR kazasının ardından cam kırıkları yola savruldu!
TIR kazasının ardından cam kırıkları yola savruldu!
Kazaya yardıma gitti ekipmanları çalındı!
Kazaya yardıma gitti ekipmanları çalındı!
Kıskançlık krizine giren kadın genç kızı yaktı
Kıskançlık krizine giren kadın genç kızı yaktı
Bisikletini çalan çocuklara üzülen adam
Bisikletini çalan çocuklara üzülen adam
Daha Fazla Video Göster