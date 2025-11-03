İstanbul'da Sudan'daki iç savaşı protesto etti

İstanbul Beyazıt Meydanı'nda Sudan'da yaşanan iç karışıklık ve sivil halka yapılan saldırılar protesto edildi. Sudan bayrakları ve dövizler açılarak Sudan'da yaşanan insani krizi tepki gösterildi.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 05:49

İstanbul'da toplanan Sudanlılar, iç savaşın yol açtığı insani kriz için Beyazıt Meydanı'nda dayanışma gösterisi düzenlendi.

İstanbul Fatih'teki Beyazıt Meydanı'nda toplanan grup, ellerindeki Sudan bayrakları ve pankartlar açarken, grup adına basın açıklamasını, Sudan topluluğu başkanı Nazar Ali yaptı.

Ali, Kuzey Darfur'un Faşir kentinde Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından yapılan saldırıların yol açtığı insan hakları ihlallerini protesto ettiklerini belirtti.

Sudanlı topluluğun açıklamasını okuyan Ali, HDK ve destekçilerinin "uluslararası hukuk önünde hesap vermesi" gerektiğini belirterek, uluslararası topluma HDK'nın "terör örgütü ilan edilmesi" çağrısında bulundu.

Ali, Sudan'a desteği için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken, Türkiye'den insan hakları savunucularıyla ortaklaşa hareket ederek hukuki mücadele yürütecekleri bilgisini verdi.

Sudan halkının maruz kaldığı şiddet, zorla yerinden edilme, yağmalama ve altyapının sistematik olarak yok edilmesi gibi ağır insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen gösteride, uluslararası topluma "Sudan'ı unutma" çağrısı yapıldı.

Barışçıl şekilde yapılan gösteriyle dünyanın dikkatini Sudan'daki insani drama çekmek ve Sudan halkına destek mesajı vermenin hedeflendiği ifade edilirken, göstericiler "Tek ordu tek halk" sloganını atarak dağıldı.

Eyleme Sudanlı sivil toplum mensupları ve topluluklarının temsilcilerinin yanı sıra Sudan'daki şiddete tepki gösteren vatandaşlar katıldı.

