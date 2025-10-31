Bağcılar'da tüp patlaması! Yaralılar var

Bağcılar'da bir dairede tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Korkunç olayda 3 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

15 Temmuz Mahallesi 1461. Sokak'taki 2 katlı binanın bodrum katında yer alan dairede henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı.

YARALILAR VAR

Patlama nedeniyle çıkan yangında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİNADA HASAR OLUŞTU

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama ve yangın sonucu binada hasar oluştu.

