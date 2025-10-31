Bağcılar'da tüp patlaması! Yaralılar var
Bağcılar'da bir dairede tüp patlaması sonucu yangın çıktı.
15 Temmuz Mahallesi 1461. Sokak'taki 2 katlı binanın bodrum katında yer alan dairede henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı.
YARALILAR VAR
Patlama nedeniyle çıkan yangında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
BİNADA HASAR OLUŞTU
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama ve yangın sonucu binada hasar oluştu.