İzmir'de patlama! Bir ev yıkıldı: Yaralılar var mı?

İzmir'in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi'nde, öğle saatlerinde meydana gelen patlamada bir ev yıkıldı. Patlamada yaralıların olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Doğançay Mahallesi 7197 Sokak'taki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Evdeki M.D. (75) yaralandı. Yaralı, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın şiddetiyle evin çatısı çöktü, evin yanındaki iki mermer işletmesinde hasar oluştu

