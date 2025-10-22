İzmir'de patlama! Bir ev yıkıldı: Yaralılar var mı?

Giriş Tarihi: 22.10.2025 13:41

Alınan bilgiye göre, Doğançay Mahallesi 7197 Sokak'taki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

YARALILAR VAR MI?

Patlamada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.