Casusluk soruşturmasında İmamoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı: Bilmiyorum ilgim yok | İmamoğlu'na tutuklama kararı

Casusluk soruşturmasında adı geçen tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılığa ifade verdi. Soruşturmada kritik isim Hüseyin Gün'ü tanımadığını belirten İmamoğlu belgelerle ortaya çıkan yazışmalara rağmen '“Mr Mayor, İmamoğlu, Başkan, Başkan bey, Ekrem Başkan” şeklinde yapılan yazışmalarda ki kastedilen şahsın ben olup olmadığımı bilmiyorum. Ama tahminimce Ekrem İmamoğlu ismi ile kastedilen ben olabilirim fakat bu yazışmalar ile bir ilgim yoktur, adıma bu şekilde yapıldığı iddia edilen yazışmalarla alakalı hiçbir şekilde bilgim yoktur.' dedi. Ayrıca casusluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken tutuklama kararı çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifadesi alındı. Adliye çevresinde ise sabah erken saatlerden itibaren yoğun güvenlik önemli alındı. Adliye bahçesine vatandaş ve personel girişi yasaklandı. İMAMOĞLU'NUN SAVCILIK İFADESİ SONA ERDİ Ekrem İmamoğlu hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 11.00 sıralarında adliyeye geldi. Şüpheli Hüseyin Gün'ün 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' olduğu belirtilen yapının casusluk bağlantısı hakkında emniyet ve savcılık beyanında etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulunduğu öğrenildi. İMAMOĞLU'NUN SAVCILIK İFADESİ 3 SAAT SÜRDÜ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "casusluk" soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'ne getirilen Ekrem İmamoğlu'nun savcılıktaki ifade işlemi saat 19.00 itibarıyla tamamlandı. İfadesi ortaya çıkan İmamoğlu'nun Hüseyin Gün'ü tanımadığı ve belgelere rağmen iddiaları kabul etmeyerek "Bilmiyorum ilgim yok" dedi. İMAMOĞLU'NA CASUSLUK SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMA TALEBİ Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade işlemleri tamamlandı. İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade işlemleri tamamlanan Ekrem İmamoğlu 'Siyasal casusluk' suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında casusluk suçlamasından tutuklanmaları kararı çıktı. İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: HÜSEYİN GÜN'Ü TANIMIYORUM Merdan Yanardağ'ı tanıyıp tanımadığı sorulan Ekrem İmamoğlu "Üzerime atılı suçlamayı anladım, konu hakkında ifademi vermek istiyorum. Dosya kapsamında benimle birlikte hakkında soruşturma yürütülen şahıslardan Merdan YANARDAĞ'ı gazeteci olması sebebiyle tanırım. Hatırladığım kadarıyla program yaptığı televizyon kanalına üç dört defa kendisini ziyaret etmiştim. Yine dosyada ki şüphelilerden Melih GEÇEK isimli şahsı tahminen 12 yıldır tanırım. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçmiş dönemde görevlerde bulunmuştur. Bilgi işlem konusunda deneyimli olduğunu bilirim. Hatırladığım kadarıyla en son İSTELCOM iştirakinde Genel Müdürlük yapmaktaydı. Necati ÖZKAN isimli şahıs ise katılmış olduğum 2014, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde siyasi kampanyalarımı yöneten ve aynı zamanda danışmanlığımı yapan şahıstır. Kendisini tahminen 12 yıldır tanırım. Kendisinin İBB bünyesinde resmi bir görevi bulunmamaktaydı." dedi. Casusluk soruşturmasında Gün itirafçı oldu! CASUSLUK SORUŞTURMASINDA GÜN İTİRAFÇI OLDU! İfade devamında İmamoğlu "Dosyada şüpheli olarak bulunan sormuş olduğunuz diğer şahıs olan Hüseyin GÜN isimli şahsı ise tanıdığımı hatırlamıyorum. Hakkında bu soruşturma kapsamında soruşturma başlatıldığını öğrendikten sonra medyaya düşen bu şahsın ve yanında bulunan kadın bir şahsın benimle olan fotoğrafımın avukatlarım tarafından bana gösterilmesinden sonra da Hüseyin GÜN ismi şahsı tekraren anımsayamadım, fakat söz konusu ziyareti hatırladım. Hatırladığım kadarıyla bu ziyaret 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra tebrik amaçlı yapılmış bir ziyaretti. Fakat her ne kadar ziyareti hatırlasam da fotoğrafta bulunan kadın şahsın ismini hatırlamıyorum, ama sadece bu kadının şık giyimli ve adeta evlat yaklaşımlı bir kadın olduğunu hatırlıyorum. Bu hatırladığım anekdot haricinde belirttiğim üzere Hüseyin GÜN isimli şahsı tanımam." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf-A Haber '150 BİN KİŞİLİK DİJİTAL ORDU' ŞEKLİNDE Kİ İBARE İLE NE KASTEDİLDİĞİ BİLMİYORUM Sormuş olduğunuz WİCKR ME isimli mesajlaşma programını ilk defa duydum. Dolayısıyla bu programda üyeliğim daha önce hiçbir şekilde olmamıştır. Belirttiğiniz tespitlerde BLUESTAR81 kullanıcı isimli şahıs olduğunu iddia ettiğiniz Necati ÖZKAN ve JUPİTER1881 kullanıcı isimli Hüseyin GÜN olduğunu iddia ettiğiniz şahıslar arasında gerçekleşen yazışma içeriklerindeki "Mr Mayor, İmamoğlu, Başkan, Başkan bey, Ekrem Başkan" şeklinde yapılan yazışmalarda ki kastedilen şahsın ben olup olmadığımıMbilmiyorum. Ama tahminimce Ekrem İmamoğlu ismi ile kastedilen ben olabilirim fakat bu yazışmalar ile bir ilgim yoktur, adıma bu şekilde yapıldığı iddia edilen yazışmalarla alakalı hiçbir şekilde bilgim yoktur. Bu konu ile de ilgilenmiyorum. Yazışmalarda geçen sorduğunuz '150 bin kişilik dijital ordu' şeklinde ki ibare ile ne kastedildiğini bilmiyorum. Ama tahminimce İstanbul gönüllüleri kastedilmiş olabilir ama daha önceden de belirttiğim gibi okuduğunuz tüm yazışmalar ile alakalı bilgim bulunmamaktadır. "Bir önceki soruda tarafınıza yöneltilen "İbb veri tabanı kopyalama" ifadesiyle alakalı olarak gerçekleştirilen açık kaynak tetkiklerinde; bahse konu veriler açık kaynak araştırma tutanağında belirtilen veriler midir? herhangi bir şekilde veri paylaşımında bulunuldu mu? bulunuldu ise talimatı siz mi verdiniz? ne şekilde, ne sebeple ve kim/kimlerle paylaşıldı? veri içerikleri neleri kapsamaktadır?" sorusu soruldu ve İmamoğlu şu şekilde yanıt verdi: "TOPLANTIYA KATILACAĞIM ŞEKLİNDE BEYANLAR HAKKINDA BİLGİM YOK" - Söz konusu belgeyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladığım Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ben yazmıştım. Bahse konu belgenin yazılış amacı İBB'ye ait her türlü kurum evrakının güvenliğinin sağlanması amacı iledir, başkaca herhangi bir amacı yoktur. Casusluk soruşturmasında Gün itirafçı oldu! CASUSLUK SORUŞTURMASINDA GÜN İTİRAFÇI OLDU! Whatsapp isimli sosyal medya uygulaması üzerinden Necati ÖZKAN ve Hüseyin GÜN isimli şahıs arasında geçen yazışmalara ilişkin eski İBB Başkanı "İçeriklerle hiçbir alakam ve bilgim yoktur. Görüşme içeriklerinde geçen ''Başkan'' şeklinde belirtilen ve benim bir toplantıya katılacağıma dair belirtilen yazışma içeriği hakkında da bilgim yoktur. " dedi. İmamoğlu ifadesinin devamında ise şu ifadeleri kullandı: 'BAŞKAN AKILLIYSA BU İPE TUTUNUR' SÖZLERİ İLE ALAKAM YOK Öncelikle Hüseyin GÜN isimli şahıs ile müteveffa olduğunu belirttiğiniz Seher Erçili ALAÇAM arasındaki yazışma ve içeriği ile alakalı hiçbir şekilde bilgim yoktur. Hüseyin GÜN isimli şahsın Seher ALAÇAM'a gönderdiğini iddia ettiğiniz içerisinde İngilizce yazıların olduğu ekran görüntüsü ile alakalı ve yine bu şahsın benimle toplantı yapacağına ya da iddia ettiğiniz şekilde beni kastederek 'BAŞKAN AKILLIYSA BU İPE TUTUNUR' şeklindeki yazışma içeriği ile alakalı hiçbir bilgim yoktur. Göstermiş olduğunuz içerisinde ben ve sonradan ismini sizin aracılığınız ile Seher Erçili ALAÇAM olduğunu öğrendiğim ve yine fotoğrafta bulunan şahsın ismini Hüseyin GÜN olarak öğrendiğim fotoğraf karesinin detayı ile ilgili yukarıda açıklama yapmıştım. Anımsadığım kadarıyla söz konusu fotoğraf tebrik ziyareti için çekilmişti. AARON BARR İLE İLGİLENMEM MÜMKÜN DEĞİL Hüseyin GÜN isimli şahsın vermiş olduğu ifadeyi dinledim. Benim öncelikle belirttiğim gibi söz konusu Hüseyin GÜN ile Necati ÖZKAN arasındaki yazışma içeriklerinden hiçbir şekilde bilgim yoktur. Söylemiş olduğunuz tarihlerden ve yazışma içeriklerinden anladığım kadarıyla Necati ÖZKAN ile Hüseyin GÜN arasındaki iddia edilen temas, Hüseyin GÜN'ün 'Mayıs sonu Haziran başı' şeklindeki ifadesi ile seçimden 15-20 gün öncesine dayanmaktadır. Dolayısıyla 15-20 günlük bir temas ile benim seçim kampanyama ne şekilde katkının verildiği ya da tanımadığım Aaron Barr isimli şahıs ile Hüseyin GÜN'ün iddia ettiği temas kurularak seçim kampanyama verildiği söylenen katkı ile alakalı benim o dönemlerde yoğun bir seçim trafiği de yaşadığım göz önüne alınarak bilmem ve ilgilenmem mümkün değildir.

Fotoğraf-A Haber "MAMİ' İLE FOTOĞRAFI ÇIKMIŞTI: HATIRLAMIYORUM Dolayısıyla söz konusu ifade içeriği ile alakalı diyecek bir hususum yoktur. İlgilenmiyorum. Aynı zamanda Hüseyin GÜN isimli şahsın manevi annesi olarak belirttiği şahıs ile beni ziyareti sonrasında benim kendisine iddia edildiği haliyle kampanya sürecindeki yardımları için teşekkür ettiğime dair hususu da şuan hatırlamıyorum. Çünkü o dönem başkan seçildiğim için çok sayıda insana teşekkür etmişimdir. Kendisini destek sunduğunu söylemiş ise nezaketen teşekkür etmişimdir. "Mevcut soruşturma dosyası kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan hüseyin gün isimli şahıs ifadesinin bir bölümünde sizin hakkınızda; "Wicker programını kullanma sebebimi ve görüştüğüm kişileri yukarıda açıkladım. Necati ÖZKAN isimli şahıs ile yapmış olduğum raporları buradan paylaşıyordum. Başkan olarak belirtilen kişide Ekrem İMAMOĞLU'dur. Raporları Ekrem İmamoğlu'na göstermesini ve bilgilendirmesini söylüyordum. Necati ÖZKAN'da bu raporları Ekrem İMAMOĞLUNA iletiyordu. Yukarıda anlattım." şeklinde beyanda bulunduğunu hatırlatılması üzerine İmamoğlu "Belirttiğim üzere yukarıda da detaylı olarak açıkladım. Bahse konu Hüseyin GÜN'ün ifadesi ile alakalı bilgim bulunmamaktadır." dedi. "EN SAÇMA YORUMLARDAN İBARET BEYANLAR" Söz konusu beyanlar bana bütünüyle okundu. Bahse konu Hüseyin GÜN tarafından verilen beyanlar hayatımda duyduğum adeta en saçma yorumlardan ibaret beyanlardır. Yukarıda da belirttiğim üzere 2019 Haziran başında Necati ÖZKAN ile tanıştığını anladığım ve iddia ettiği şekliyle seçim kampanyama yardım ettiğini belirten şahsın 15 gün içinde bütün kampanyamı yönlendirmesi ve etkilemesi kesinlikle akla mantığa uygun değildir. Çünkü ben o dönem 7 aylık bir seçim kampanyası gerçekleştirmiştim. Bütün kampanya süremin adeta çöpe atılarak sadece 15 güne indirmesi hayatın olağan akışına uygun değildir. 6 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı bilen bir şahıs olarak CIA çalışanı olduğu belirtilen Aarron Barr isimli şahsın bana muhafazakarlara nasıl davranmam ile alakalı tavsiyelerde bulunması akla mantığa uygun değildir. Dolayısıyla söz konusu beyanlarla alakalı diyecek bir şeyim yoktur. Belirtilen hususlar ile alakalı bilgim yoktur. Sonuç olarak soruşturma dosyası kapsamında Casusluk suçu iddia edilerek bu suç sebebiyle davet edilmem benim bütün hayatıma hakarettir. Benim nazarında casusluk vatan hainliği ile eşdeğerdir. Dolayısıyla söz konusu dosya nazara alınarak hakkımda yürütülen casusluk kapsamındaki hiçbir suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Bu dosyanın oluşumunda veya yürütülmesinde yer alanlar ile alakalı hukuki haklarımı kullanacağım. Şüpheliler İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ, "siyasal casusluk" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin beyanları doğrultusunda ve dosya kapsamında elde edilen deliller incelendiğinde dosya şüphelileri hakkında aşağıda yer alan deliller tespit edilmiştir. 1-) NECATİ ÖZKAN Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma suçundan tutuklu bulunan Necati ÖZKAN hakkında yapılan incelemelerde; örgüt yöneticisi Hüseyin GÜN'ün dijital materyallerinde "Bluestar81" kullanıcı adıyla kayıtlı olduğu ve "Jupiter1881" (Hüseyin GÜN) ile gizli yazışmalar yaptığı tespit edilmiştir. Wickr üzerinden gerçekleştirilen görüşmelerde, dijital istihbarat toplama, seçim çalışmaları ve gönüllü ağlarının yönlendirilmesine dair konuşmalar yer almıştır. Hüseyin GÜN'ün beyanına göre, Necati ÖZKAN, "Ostin" adlı dijital platform üzerinden belediyeye ait e-posta adresleri ve şifreleri paylaşmış, bu sayede gizli belgelere erişim sağlanmıştır. Elde edilen veriler, ABD istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu belirtilen Aaron BAR tarafından analiz edilerek Ekrem İmamoğlu lehine kamuoyu manipülasyonu yapılmıştır. ÖZKAN'ın, İmamoğlu ve GÜN arasında iletişim köprüsü görevi gördüğü, 2019 seçimlerine ilişkin analiz toplantılarını organize ettiği, belediyeye ait verilerin sızdırılmasına ve seçmen bilgilerinin yasa dışı şekilde kullanılmasına iştirak ettiği tespit edilmiştir. Deliller ve beyanlar birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin casusluk faaliyetlerine katıldığı ve suçtan kurtulmaya yönelik çelişkili ifadeler verdiği anlaşılmıştır. 2-) EKREM İMAMOĞLU: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme suçundan tutuklu bulunan şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında yapılan araştırmalarda, Şüpheli Ekrem İMAMOĞLU isimli şahıs hakkında elde olan tespitler ve savcılık ifadesi birlikte ele alındığında; Hüseyin GÜN isimli şahsın dijital

materyallerinde bulunan ve İBB veritabanına ait olduğu tespit edilen veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağladığı, bahse konu verilerinin temininin dolaylı olarak Necati ÖZKAN isimli şahıs tarafından sağlandığı, Şüpheli Hüseyin Gün'ün beyanında da yer aldığı üzere şüpheli Necati Özkan'ın Ostin (Açık Kaynak İstihbaratı) isimli internet aleminin yer altı olarak nitelendirilen dijital ortama başta ibb.gov.tr olmak üzere belediyeye ait çok sayıda mail adresinin ve şifresinin şüphelinin talimatı ile aktarıldığı, şüpheli Hüseyin tarafından Ostin'de olduğu tespit edilen mail adresi ve şifrelerle belediyenin gizlilik ihtiva eden belge ve iç yazışmaları başta olmak üzere mail içeriklerindeki datalara erişildiği, bu datalar ile analiz çalışmalarının gerçekleştirildiği, işin analiz kısmını şüpheli Hüseyin'in ortağı olan Aaron Bar isimli şahsın gerçekleştirdiği, bu şahsında Amerika istihbarat servisinin dijital projeler kordinatörü olduğu, dolayısıyla İBB'ye ait mail içerikleri ve dataların istihbarat servisleri tarafından ele geçirildiği ve bu datalarla algı oluşturmak suretiyle seçimin şüpheli Ekrem İmamoğlu yerine manipüle edildiği, yine Aaron Bar tarafından geliştirilen ve istihbarat servislerince de kullanılan PQ isimli yazılım ile seçmenlerin sosyal medya paylaşımlarını ve özel mesajlaşmalarına ulaşıldığı, Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü kurucusu şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile gerçekleştirildiği, 19/04/2019 tarihli teftiş kurulu başkanlığına şüpheli Ekrem İmamoğlu imzası ile gönderilen yazıda dışarıdan belirlenecek üç uzman ve iki belediye müfettişine tüm datalara erişme, inceleme yapma ve kopyalam yetkisinin verildiği, bu hususunda özellikle seçim çalışmalarında yabancı istihbarat servislerine data sağlamak maksadıyla gerçekleştiği, bahse konu veriler üzerinden gerçekleştirilen analiz işlemlerinin yabancı istihbarat servisleri güdümünde gerçekleştirildiği, analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesinde kişiler arasındaki gizli/özel verilere erişim sağlandığı, İstihbarat servisi elemanlarından elden edilen verilerin hiyerarşik silsile içerisinde Hüseyin GÜN, Necati ÖZKAN ve Ekrem İMAMOĞLU arasında aktarımının sağlandığı, geçmiş dönemde kamuoyuna yansıyan "İBB 2019 Veri Kopyalama" sürecinin gündemden kaldırılması amacıyla yabancı istihbarat servisi elemanı Aaron BAR, Necati ÖZKAN ve Hüseyin GÜN isimli şahısların müşterek hareket ederek algı faaliyetlerinde bulundukları, ve bu durumun gündemden düşürülmesi maksadıyla çalışma yaptıkları, bu çalışmayı da yine Ekrem İMAMOĞLU talimatıyla gerçekleştirdikleri, bahse konu "2019 Veri Kopyalama" süreci ile alakalı oluşan gündemin, Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsın veri kopyalama izin yazısı doğrultusunda oluştuğu, bu bahisle bahse konu eylemde de Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsın iştirakinin bulunduğu, vatandaşların kişisel verileri üzerinden gayri-resmi gerçekleştirilen seçim propagandası sonucu Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsın menfaat sağladığı, gerçekleştirilen eylemlerden Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsın bilgisinin ve dahilinin bulunduğuna dair şüpheli Hüseyin GÜN isimli şahsın ifadesinin bulunduğu, WİCKR isimli kripto programın içeriğinde şüpheliden "Mayor" olarak bahsedildiği ve yine bu hususun etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunan şüpheli Hüseyin GÜN tarafından da doğrulandığı, farklı bir soruşturmada tespiti yapıldığı üzere benzer bir data sızması durumunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan "İstanbul Senin" isimli programda da söz konusu olduğu ve aynı usulle veri sızdırıldığı, yine bahse konu seçim süreci sonrası Hüseyin GÜN isimli şüphelinin Ekrem İMAMOĞLU'nu makam odasında çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu, mevcut deliller ve itirafçı beyanı ele alındığında şüpheli Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsın hiyerarşi silsilesi içerisinde vatandaşların kişisel bilgilerini mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirilerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktarıldığı, takibi süreçte siyasi maksatlı menfaat edinme gayesinde bulunduğu ve bu iştirakın Necati ÖZKAN ve Hüseyin GÜN isimli şahıslar ile birlikte gerçekleştirildiği anlaşılmıştır 3-) MERDAN YANARDAĞ Şüpheli Merdan Yanardağ'ın Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi olan ve askeri ve siyasal casusluk suçundan tutuklu şüpheli Hüseyin Gün ile çok sayıda telefon irtibatının ve buluşmasının gerçekleştiği, bu buluşmalarda şüpheli Hüseyin Gün tarafından gizliliğe riayet edilmek şartıyla elden para verildiği, dolayısıyla şüpheli Merdan Yanardağ'ın çıkar amaçlı suç örgütü kurucusu şüpheli Ekrem İmamoğlu lehine algı çalışması yapılmasında basın ayağını oluşturduğu, bu husustaki talimatları Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi olan Hüseyin Gün'den aldığı, dosya kapsamında tespiti yapılan ve TELE1 kanalında gerçekleştirilen bir program içeriğinde de şüpheli Hüseyin Gün'ün yönlendirmesiyle sorular sorarak şüpheli Ekrem İmamoğlu lehine algı oluşturmaya çalıştığı, dosya kapsamında da alınan tanık beyanı ile de doğrulandığı üzere şüpheli Hüseyin Gün'den 10.000USD menfaat temin ettiğinin belirtildiği, yapılan araştırmalar neticesinde de aynı tarihte şüpheli Hüseyin Gün'ün hesabından paranın çekilerek başkaca resmi işleme tabii tutulmadığı, ayrıca şüpheli Hüseyin GÜN'ün etkin pişmanlık kapsamındaki beyanı ile de doğrulandığı üzere muhtelif zamanlarda değişen miktarlarda döviz cinsinden para verdiği, her ne kadar kanala yardım maksadı taşıdığını belirtmiş ise de, paraların gizlilik maksadıyla elden verilmesi ve şüpheli Merdan'ın beyanında bu hususu kabul etmemesi fakat ifadesinin devamında almış olabileceğini beyan etmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde beyanın suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, beyanın kendi içerisinde çelişkili olduğu, dolayısıyla tanık beyanının bu şekilde doğrulandığı, şüphelinin TELE1 isimli kanalın genel yayın yönetmeni olduğu, şüpheli Hüseyin Gün'ün talimatları doğrultusunda şüpheli Ekrem İmamoğlu lehine algı oluşturmak adına talimatlar doğrultusunda yayın yaptığı, soruşturma sürecinde TELE1 isimli kanala kayyım atanmasına karar verildiği, bu haliyle şüphelinin Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi Hüseyin Gün'ün hiyerarşisinde casusluk eylemlerine iştirak ettiği anlaşılmıştır. Tüm bu gerekçelerle Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç Örgütünün amacının Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturma amacıyla gerçekleşen yolsuzluk eylemlerinin yanında uluslararası desteği sağlamak için casusluk eylemlerini de gerçekleştirdikleri, şüpheliler Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu isimli şahısların başta İBB'ye ait kurumsal hesaplar olmak üzere çok sayıda seçmenin sosyal medyasına ve iç yazışmalarına erişmek suretiyle 2019 seçimlerinde avantaj sağlamaya çalıştıkları, bu kapsamda askeri ve siyasal casusluk suçundan tutuklu Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi Hüseyin Gün ile birlikte hareket ettikleri, özellikle şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi ve talimatı ile Necati Özkan isimli şahsın çok sayıda belediyeye ait veriyi Ostin isimli internet ortamına aktardığı ve şüpheli Hüseyin Gün vasıtasıyla yabancı istihbarat servislerinin de desteğini alarak bir adım önde olmak maksadıyla analiz ve raporlama işlemlerini gerçekleştirdikleri, bu hususunda etkin pişman hükümlerinden faydalanan şüpheli Hüseyin Gün'ün beyanları ile de doğrulandığı, özellikle şüpheli Hüseyin Gün'ün raporlama sürecinde istihbarat servislerinden destek aldığı, dolayısıyla belirli bir hiyerarşi içerisinde iştirak halinde casusluk faaliyetlerinde bulundukları, şüpheli Merdan Yanardağ'ın ise şüpheli Hüseyin Gün'ün talimat ve yönlendirmeleriyle genel yayın yönetmeni olduğu TELE1 isimli kanalı araç olarak kullanmak suretiyle casusluk faaliyetlerinin basın ayağını oluşturduğu ve şüpheli Hüseyin Gün'ün talimatlarıyla yapılan analizler ve raporlamalar neticesinde yaptığı yayınlar vasıtasıyla algı oluşturmaya çalıştığı ve bu eylemlerin karşılığında da düzenli olarak gizliliğe riayet edilmek maksadıyla elden maddi menfaat temin ettiği, bu hususun da tanık beyanı ile doğrulandığı anlaşılmakla, Şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmıştır. Casusluk soruşturmasında Gün itirafçı oldu! CASUSLUK SORUŞTURMASINDA HÜSEYİN GÜN İTİRAFÇI OLDU İstanbulluların bilgileri nasıl çalındı? İSTANBULLULARIN BİLGİLERİ NASIL ÇALINDI? İBB'de 'FETÖ'VARİ casusluk İBB'DE 'FETÖ'VARİ CASUSLUK