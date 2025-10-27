27 Ekim 2025, Pazartesi

Haberler Gündem Videoları Casusluk soruşturmasında İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan'a tutuklama kararı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2025 03:44
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturması kapsamında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılığa ifade verme işlemleri tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan, 'siyasi casusluk' suçundan tutuklanmalarına karar verildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan son gelişmeleri aktardı.
