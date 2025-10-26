İmamoğlu’nun savcılık ifadesi sona erdi

Casusluk soruşturmasında adı geçen tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, İmamoğlu’nun savcılıktaki ifadesi yaklaşık 3 saat sürdü ve işlemleri tamamlandı. Bu gelişmeyi A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN