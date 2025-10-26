26 Ekim 2025, Pazar
İmamoğlu'nun savcılık ifadesi sona erdi
Casusluk soruşturmasında adı geçen tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, İmamoğlu’nun savcılıktaki ifadesi yaklaşık 3 saat sürdü ve işlemleri tamamlandı. Bu gelişmeyi A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.