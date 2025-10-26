26 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İmamoğlu'nun savcılık ifadesi sona erdi
İmamoğlu’nun savcılık ifadesi sona erdi

İmamoğlu'nun savcılık ifadesi sona erdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.10.2025 19:31
Casusluk soruşturmasında adı geçen tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, İmamoğlu’nun savcılıktaki ifadesi yaklaşık 3 saat sürdü ve işlemleri tamamlandı. Bu gelişmeyi A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İmamoğlu’nun savcılık ifadesi sona erdi
İmamoğlu’nun savcılık ifadesi sona erdi
İmamoğlu'nun savcılık ifadesi sona erdi
Bayrampaşa Belediyesi’nde seçim günü
Bayrampaşa Belediyesi'nde seçim günü
İngiltere Başbakanı Türkiye’ye geliyor
İngiltere Başbakanı Türkiye'ye geliyor
Erdoğan - DEM Parti heyeti görüşmesinin tarihi değişti
Erdoğan - DEM Parti heyeti görüşmesinin tarihi değişti
Coşkun Başbuğ A Haber’de değerlendirdi
Coşkun Başbuğ A Haber'de değerlendirdi
İşte Kandil’deki PKK mağaraları
İşte Kandil’deki PKK mağaraları
A Haber tarihi günde kritik bölgede
A Haber tarihi günde kritik bölgede
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’de
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’de
A Haber Kandil dağı eteklerinde
A Haber Kandil dağı eteklerinde
PKK: Türkiye’den tamamen çekiliyoruz
PKK: Türkiye’den tamamen çekiliyoruz
Katil İsrail Gazze’de Türk bayrağından rahatsız oldu
Katil İsrail Gazze'de Türk bayrağından rahatsız oldu
İstanbulluların bilgilerini sızdırdılar! O belgeler ilk kez A Haber’de
İstanbulluların bilgilerini sızdırdılar! O belgeler ilk kez A Haber'de
Daha Fazla Video Göster