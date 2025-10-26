Casusluk soruşturmasında İmamoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı: Bilmiyorum ilgim yok | İmamoğlu'na tutuklama talebi
Casusluk soruşturmasında adı geçen tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılığa ifade verdi. Soruşturmada kritik isim Hüseyin Gün'ü tanımadığını belirten İmamoğlu belgelerle ortaya çıkan yazışmalara rağmen '“Mr Mayor, İmamoğlu, Başkan, Başkan bey, Ekrem Başkan” şeklinde yapılan yazışmalarda ki kastedilen şahsın ben olup olmadığımı bilmiyorum. Ama tahminimce Ekrem İmamoğlu ismi ile kastedilen ben olabilirim fakat bu yazışmalar ile bir ilgim yoktur, adıma bu şekilde yapıldığı iddia edilen yazışmalarla alakalı hiçbir şekilde bilgim yoktur.' dedi. Ayrıca casusluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.
Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifadesi alındı. Adliye çevresinde ise sabah erken saatlerden itibaren yoğun güvenlik önemli alındı. Adliye bahçesine vatandaş ve personel girişi yasaklandı.
Ekrem İmamoğlu hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 11.00 sıralarında adliyeye geldi.
Şüpheli Hüseyin Gün'ün 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' olduğu belirtilen yapının casusluk bağlantısı hakkında emniyet ve savcılık beyanında etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulunduğu öğrenildi.
İMAMOĞLU'NUN SAVCILIK İFADESİ 3 SAAT SÜRDÜ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "casusluk" soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'ne getirilen Ekrem İmamoğlu'nun savcılıktaki ifade işlemi saat 19.00 itibarıyla tamamlandı. İfadesi ortaya çıkan İmamoğlu'nun Hüseyin Gün'ü tanımadığı ve belgelere rağmen iddiaları kabul etmeyerek "Bilmiyorum ilgim yok" dedi.
Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade işlemleri tamamlandı. İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade işlemleri tamamlanan Ekrem İmamoğlu 'Siyasal casusluk' suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: HÜSEYİN GÜN'Ü TANIMIYORUM
Merdan Yanardağ'ı tanıyıp tanımadığı sorulan Ekrem İmamoğlu "Üzerime atılı suçlamayı anladım, konu hakkında ifademi vermek istiyorum. Dosya kapsamında benimle birlikte hakkında soruşturma yürütülen şahıslardan Merdan YANARDAĞ'ı gazeteci olması sebebiyle tanırım. Hatırladığım kadarıyla program yaptığı televizyon kanalına üç dört defa kendisini ziyaret etmiştim. Yine dosyada ki şüphelilerden Melih GEÇEK isimli şahsı tahminen 12 yıldır tanırım. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçmiş dönemde görevlerde bulunmuştur. Bilgi işlem konusunda deneyimli olduğunu bilirim. Hatırladığım kadarıyla en son İSTELCOM iştirakinde Genel Müdürlük yapmaktaydı. Necati ÖZKAN isimli şahıs ise katılmış olduğum 2014, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde siyasi kampanyalarımı yöneten ve aynı zamanda danışmanlığımı yapan şahıstır. Kendisini tahminen 12 yıldır tanırım. Kendisinin İBB bünyesinde resmi bir görevi bulunmamaktaydı." dedi.
İfade devamında İmamoğlu "Dosyada şüpheli olarak bulunan sormuş olduğunuz diğer şahıs olan Hüseyin GÜN isimli şahsı ise tanıdığımı hatırlamıyorum. Hakkında bu soruşturma kapsamında soruşturma başlatıldığını öğrendikten sonra medyaya düşen bu şahsın ve yanında bulunan kadın bir şahsın benimle olan fotoğrafımın avukatlarım tarafından bana gösterilmesinden sonra da Hüseyin GÜN ismi şahsı tekraren anımsayamadım, fakat söz konusu ziyareti hatırladım. Hatırladığım kadarıyla bu ziyaret 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra tebrik amaçlı yapılmış bir ziyaretti. Fakat her ne kadar ziyareti hatırlasam da fotoğrafta bulunan kadın şahsın ismini hatırlamıyorum, ama sadece bu kadının şık giyimli ve adeta evlat yaklaşımlı bir kadın olduğunu hatırlıyorum. Bu hatırladığım anekdot haricinde belirttiğim üzere Hüseyin GÜN isimli şahsı tanımam." ifadelerini kullandı.
'150 BİN KİŞİLİK DİJİTAL ORDU' ŞEKLİNDE Kİ İBARE İLE NE KASTEDİLDİĞİ BİLMİYORUM
Sormuş olduğunuz WİCKR ME isimli mesajlaşma programını ilk defa duydum. Dolayısıyla bu programda üyeliğim daha önce hiçbir şekilde olmamıştır. Belirttiğiniz tespitlerde BLUESTAR81 kullanıcı isimli şahıs olduğunu iddia ettiğiniz Necati ÖZKAN ve JUPİTER1881 kullanıcı isimli Hüseyin GÜN olduğunu iddia ettiğiniz şahıslar arasında gerçekleşen yazışma içeriklerindeki "Mr Mayor, İmamoğlu, Başkan, Başkan bey, Ekrem Başkan" şeklinde yapılan yazışmalarda ki kastedilen şahsın ben olup olmadığımıMbilmiyorum. Ama tahminimce Ekrem İmamoğlu ismi ile kastedilen ben olabilirim fakat bu yazışmalar ile bir ilgim yoktur, adıma bu şekilde yapıldığı iddia edilen yazışmalarla alakalı hiçbir şekilde bilgim yoktur. Bu konu ile de ilgilenmiyorum. Yazışmalarda geçen sorduğunuz '150 bin kişilik dijital ordu' şeklinde ki ibare ile ne kastedildiğini bilmiyorum. Ama tahminimce İstanbul gönüllüleri kastedilmiş olabilir ama daha önceden de belirttiğim gibi okuduğunuz tüm yazışmalar ile alakalı bilgim bulunmamaktadır.
"Bir önceki soruda tarafınıza yöneltilen "İbb veri tabanı kopyalama" ifadesiyle alakalı olarak gerçekleştirilen açık kaynak tetkiklerinde; bahse konu veriler açık kaynak araştırma tutanağında belirtilen veriler midir? herhangi bir şekilde veri paylaşımında bulunuldu mu? bulunuldu ise talimatı siz mi verdiniz? ne şekilde, ne sebeple ve kim/kimlerle paylaşıldı? veri içerikleri neleri kapsamaktadır?" sorusu soruldu ve İmamoğlu şu şekilde yanıt verdi:
"TOPLANTIYA KATILACAĞIM ŞEKLİNDE BEYANLAR HAKKINDA BİLGİM YOK"
- Söz konusu belgeyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladığım Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ben yazmıştım. Bahse konu belgenin yazılış amacı İBB'ye ait her türlü kurum evrakının güvenliğinin sağlanması amacı iledir, başkaca herhangi bir amacı yoktur.
Whatsapp isimli sosyal medya uygulaması üzerinden Necati ÖZKAN ve Hüseyin GÜN isimli şahıs arasında geçen yazışmalara ilişkin eski İBB Başkanı "İçeriklerle hiçbir alakam ve bilgim yoktur. Görüşme içeriklerinde geçen ''Başkan'' şeklinde belirtilen ve benim bir toplantıya katılacağıma dair belirtilen yazışma içeriği hakkında da bilgim yoktur. " dedi. İmamoğlu ifadesinin devamında ise şu ifadeleri kullandı:
'BAŞKAN AKILLIYSA BU İPE TUTUNUR' SÖZLERİ İLE ALAKAM YOK
Öncelikle Hüseyin GÜN isimli şahıs ile müteveffa olduğunu belirttiğiniz Seher Erçili ALAÇAM arasındaki yazışma ve içeriği ile alakalı hiçbir şekilde bilgim yoktur. Hüseyin GÜN isimli şahsın Seher ALAÇAM'a gönderdiğini iddia ettiğiniz içerisinde İngilizce yazıların olduğu ekran görüntüsü ile alakalı ve yine bu şahsın benimle toplantı yapacağına ya da iddia ettiğiniz şekilde beni kastederek 'BAŞKAN AKILLIYSA BU İPE TUTUNUR' şeklindeki yazışma içeriği ile alakalı hiçbir bilgim yoktur. Göstermiş olduğunuz içerisinde ben ve sonradan ismini sizin aracılığınız ile Seher Erçili ALAÇAM olduğunu öğrendiğim ve yine fotoğrafta bulunan şahsın ismini Hüseyin GÜN olarak öğrendiğim fotoğraf karesinin detayı ile ilgili yukarıda açıklama yapmıştım. Anımsadığım kadarıyla söz konusu fotoğraf tebrik ziyareti için çekilmişti.
AARON BARR İLE İLGİLENMEM MÜMKÜN DEĞİL
Hüseyin GÜN isimli şahsın vermiş olduğu ifadeyi dinledim. Benim öncelikle belirttiğim gibi söz konusu Hüseyin GÜN ile Necati ÖZKAN arasındaki yazışma içeriklerinden hiçbir şekilde bilgim yoktur. Söylemiş olduğunuz tarihlerden ve yazışma içeriklerinden anladığım kadarıyla Necati ÖZKAN ile Hüseyin GÜN arasındaki iddia edilen temas, Hüseyin GÜN'ün 'Mayıs sonu Haziran başı' şeklindeki ifadesi ile seçimden 15-20 gün öncesine dayanmaktadır. Dolayısıyla 15-20 günlük bir temas ile benim seçim kampanyama ne şekilde katkının verildiği ya da tanımadığım Aaron Barr isimli şahıs ile Hüseyin GÜN'ün iddia ettiği temas kurularak seçim kampanyama verildiği söylenen katkı ile alakalı benim o dönemlerde yoğun bir seçim trafiği de yaşadığım göz önüne alınarak bilmem ve ilgilenmem mümkün değildir.
"MAMİ' İLE FOTOĞRAFI ÇIKMIŞTI: HATIRLAMIYORUM
Dolayısıyla söz konusu ifade içeriği ile alakalı diyecek bir hususum yoktur. İlgilenmiyorum. Aynı zamanda Hüseyin GÜN isimli şahsın manevi annesi olarak belirttiği şahıs ile beni ziyareti sonrasında benim kendisine iddia edildiği haliyle kampanya sürecindeki yardımları için teşekkür ettiğime dair hususu da şuan hatırlamıyorum. Çünkü o dönem başkan seçildiğim için çok sayıda insana teşekkür etmişimdir. Kendisini destek sunduğunu söylemiş ise nezaketen teşekkür etmişimdir.
"Mevcut soruşturma dosyası kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan hüseyin gün isimli şahıs ifadesinin bir bölümünde sizin hakkınızda; "Wicker programını kullanma sebebimi ve görüştüğüm kişileri yukarıda açıkladım. Necati ÖZKAN isimli şahıs ile yapmış olduğum raporları buradan paylaşıyordum. Başkan olarak belirtilen kişide Ekrem İMAMOĞLU'dur. Raporları Ekrem İmamoğlu'na göstermesini ve bilgilendirmesini söylüyordum. Necati ÖZKAN'da bu raporları Ekrem İMAMOĞLUNA iletiyordu. Yukarıda anlattım." şeklinde beyanda bulunduğunu hatırlatılması üzerine İmamoğlu "Belirttiğim üzere yukarıda da detaylı olarak açıkladım. Bahse konu Hüseyin GÜN'ün ifadesi ile alakalı bilgim bulunmamaktadır." dedi.
"EN SAÇMA YORUMLARDAN İBARET BEYANLAR"
Söz konusu beyanlar bana bütünüyle okundu. Bahse konu Hüseyin GÜN tarafından verilen beyanlar hayatımda duyduğum adeta en saçma yorumlardan ibaret beyanlardır. Yukarıda da belirttiğim üzere 2019 Haziran başında Necati ÖZKAN ile tanıştığını anladığım ve iddia ettiği şekliyle seçim kampanyama yardım ettiğini belirten şahsın 15 gün içinde bütün kampanyamı yönlendirmesi ve etkilemesi kesinlikle akla mantığa uygun değildir. Çünkü ben o dönem 7 aylık bir seçim kampanyası gerçekleştirmiştim. Bütün kampanya süremin adeta çöpe atılarak sadece 15 güne indirmesi hayatın olağan akışına uygun değildir. 6 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı bilen bir şahıs olarak CIA çalışanı olduğu belirtilen Aarron Barr isimli şahsın bana muhafazakarlara nasıl davranmam ile alakalı tavsiyelerde bulunması akla mantığa uygun değildir. Dolayısıyla söz konusu beyanlarla alakalı diyecek bir şeyim yoktur. Belirtilen hususlar ile alakalı bilgim yoktur. Sonuç olarak soruşturma dosyası kapsamında Casusluk suçu iddia edilerek bu suç sebebiyle davet edilmem benim bütün hayatıma hakarettir. Benim nazarında casusluk vatan hainliği ile eşdeğerdir. Dolayısıyla söz konusu dosya nazara alınarak hakkımda yürütülen casusluk kapsamındaki hiçbir suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Bu dosyanın oluşumunda veya yürütülmesinde yer alanlar ile alakalı hukuki haklarımı kullanacağım.