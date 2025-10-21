Tekirdağ'da karşı şeride geçen sürücü otomobile çarptı: Alkollü olduğu ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece saatleri Gamze K. yönetimindeki otomobil karşı şeride geçerek Serkan S. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada her iki sürücü de hafif sıyrıklarla yaralanırken polis ekipleri tarafından kadın sürücünün 3.51 promil alkollü olduğu belirlendi. Gamze K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

21.10.2025

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kazımiye Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geldi.

Gamze K., yönetimindeki 34 BN 5126 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Serkan S. yöntemindeki 67 NZ 811 plakalı otomobile çarptı. İki sürücü de kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı kontrolde Gamze K., 3.51 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan alkollü sürücü polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

