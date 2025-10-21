AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından resmi internet sitesinde yer alan habere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 05.05'te gerçekleşen sarsıntı yerin 4.27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
DEPREM
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-10-21
Saat:05:05:59 TSİ
Enlem:37.28778 N
Boylam:36.99167 E
Derinlik:4.27 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-10-21 05:05:59 37.28778 36.99167 4.27 ML 3.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-10-21 04:24:39 39.93917 40.77778 7.0 ML 0.9 Aşkale (Erzurum)
2025-10-21 04:17:44 39.23833 28.12111 9.1 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-21 04:13:29 38.1225 43.03833 15.99 ML 1.8 Çatak (Van)
2025-10-21 04:13:17 39.23889 29.02444 10.72 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-10-21 04:09:52 39.92111 27.14056 13.09 ML 1.2 Yenice (Çanakkale)
2025-10-21 03:54:24 39.19083 28.21917 9.02 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-21 03:48:21 40.52083 35.2075 6.82 ML 1.1 Mecitözü (Çorum)
2025-10-21 03:31:38 39.24806 28.97472 8.97 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-10-21 03:23:41 39.09861 40.70361 7.0 ML 1.2 Adaklı (Bingöl)
2025-10-21 03:08:15 36.60444 28.30361 47.15 ML 2.0 Akdeniz - [16.50 km] Marmaris (Muğla)
2025-10-21 03:03:54 38.49944 31.50528 7.42 ML 1.6 Akşehir (Konya)
2025-10-21 02:37:37 39.15306 28.14778 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-21 02:27:13 38.1975 38.70889 7.0 ML 2.4 Pütürge (Malatya)
2025-10-21 02:23:11 39.25028 28.98917 8.97 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-10-21 02:21:14 39.23778 29.0075 12.92 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-10-21 02:19:21 39.24944 29.01917 6.95 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-10-21 02:17:53 39.25389 29.01806 12.99 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2025-10-21 02:12:12 37.65083 35.91222 7.0 ML 1.2 Kozan (Adana)