Çorum'da baba ve oğlunun kavgasında dehşet! Tüfekle vurarak öldürdü

Çorum'da Yaşar Yılmaz ve oğlu M.Y arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken M.Y. yanında bulunan tüfekle babasını hedef aldı. Çevredekilerin silah sesini duymasıyla olay yerine 112 sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından baba Yaşar Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 04:06

Paylaş



ABONE OL

Olay, gece saatlerinde Kamışlı Evler 5. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Yılmaz (59) ile oğlu M.Y. (37) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., yanında bulunan tüfekle babasına ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Olayın ardından kaçan M.Y., polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesi'nde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN