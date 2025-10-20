20 Ekim 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Çorum'da baba oğlu tarafından vurularak öldürüldü
Çorum’da baba oğlu tarafından vurularak öldürüldü

Çorum'da baba oğlu tarafından vurularak öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.10.2025 04:05
Çorum'da Yaşar Yılmaz ve oğlu M.Y arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken M.Y. yanında bulunan tüfekle babasını hedef aldı. Çevredekilerin silah sesini duymasıyla olay yerine 112 sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından baba Yaşar Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi
Çorum’da baba oğlu tarafından vurularak öldürüldü
Eşiyle kavga etti oturduğu binanın çatısını ateşe verdi
Eşiyle kavga etti oturduğu binanın çatısını ateşe verdi
Kayseri’de iş adamını öldüren şüpheli yakalandı
Kayseri'de iş adamını öldüren şüpheli yakalandı
Çorum’da baba oğlu tarafından vurularak öldürüldü
Çorum'da baba oğlu tarafından vurularak öldürüldü
Diyarbakır’da konser alanında bıçaklı kavga
Diyarbakır’da konser alanında bıçaklı kavga
Ataşehir’de kavga: 3 şüpheli yakalandı
Ataşehir'de kavga: 3 şüpheli yakalandı
Kastamonu’da aç kalan ayı şehir merkezine indi
Kastamonu'da aç kalan ayı şehir merkezine indi
Galata Kulesi’nde çevre temalı görseller yansıtıldı
Galata Kulesi'nde çevre temalı görseller yansıtıldı
Yüzlerce balon lösemiyi yenen Gencay için bırakıldı
Yüzlerce balon lösemiyi yenen Gencay için bırakıldı
Dur ihtarına uymayan 200 bin TL para cezası
"Dur" ihtarına uymayan 200 bin TL para cezası
Tatvan’da güzel havayı fırsat bilenler sahile akın etti
Tatvan’da güzel havayı fırsat bilenler sahile akın etti
Anadolu Diyarı Geyve’de
Anadolu Diyarı Geyve’de
Yuttuğu ceviz yemek borusundan çıkarıldı
Yuttuğu ceviz yemek borusundan çıkarıldı
Daha Fazla Video Göster