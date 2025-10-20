Küçükçekmece'de halı yıkama atölyesinde yangın! Elektrik kablolarında patlama yaşandı

Küçükçekmece'nin Yarımburgaz mahallesinde bulunan halı yıkama atölyesinde yangın çıktı. Alevler atölyenin yakınındaki trafoya sıçramasıyla elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Olayda herhangi bir can ve yaralanma yaşanmazken itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 04:05

Paylaş



ABONE OL

Yarımburgaz Mahallesi'nde bulunan bir halı yıkama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında atölyenin yakınında bulunan bir trafo da alev alırken, elektrik kablolarında patlamalar yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN