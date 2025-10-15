Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Rojin Kabaiş açıklaması: Hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeyecek

Geçtiğimiz yıl 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 15 Ekim günü Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Tunç, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, “Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir.' ifadelerini kullandı.

