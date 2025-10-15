15 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeyecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Rojin Kabaiş açıklaması: Hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeyecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeyecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2025 14:15
Geçtiğimiz yıl 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 15 Ekim günü Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Tunç, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, “Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir.' ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Rojin Kabaiş açıklaması: Hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeyecek
Tuzla’da tersanesinde korkutan patlamada!
Tuzla'da tersanesinde korkutan patlamada!
İETT otobüsü durağa girdi! Yaralılar var
İETT otobüsü durağa girdi! Yaralılar var
AFAD ekipleri Gazze için yola çıktı
AFAD ekipleri Gazze için yola çıktı
CHP’de yumruklu kongreye çevik kuvvet müdahale etti!
CHP'de yumruklu kongreye çevik kuvvet müdahale etti!
Türkiye’nin ilk Kırsal Uydu Kenti
Türkiye'nin ilk "Kırsal Uydu Kenti"
Sıfır Artık Forumu 17-19 Ekim’de İstanbul’da
Sıfır Artık Forumu 17-19 Ekim’de İstanbul’da
Bakan Tunç’tan Rojin Kabaiş açıklaması
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
Sevgilisi intihar savcılık cinayet dedi
Sevgilisi intihar savcılık cinayet dedi
Mavi yengeç avlayan 2 şüpheli yakalandı
Mavi yengeç avlayan 2 şüpheli yakalandı
Düğün magandalarına yönelik operasyon!
Düğün magandalarına yönelik operasyon!
Havuzda enfeksiyon kaptı: Duyma yetisini kaybetti
Havuzda enfeksiyon kaptı: Duyma yetisini kaybetti
Kapadokya’da özgürlüğe yolculuk
Kapadokya’da özgürlüğe yolculuk
Daha Fazla Video Göster