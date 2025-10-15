Rojin Kabaiş’e ne oldu soruşturma ne aşamada? Detaylar A Haber’de...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdüğünü açıkladı. Soruşturma kapsamında kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadelerinin detaylı biçimde değerlendirildiğini aktaran Tunç, Rojin Kabaiş'in kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurt dışından uzmanların dahil olduğu teknik çalışmanın ve dijital materyal incelemelerinin sürdüğünü ifade etti. Tunç, "İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir." ifadelerini kullandı.

