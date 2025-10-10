Yaşam

Bolu’da dönerciye sopalı ve yumruklu saldırı: 1 yaralı! O anlar kamerada

Bolu’da bir dönerci dükkanına gelen 2 kişi, iş yerine ve sahibine sopalarla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırıya uğrayan işletmeci, “Husumetim yoktu, ne olduğunu anlamadım” dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Sağlık Mahallesi Cengaver Sokak'ta meydana geldi.

BOLU'DA DÖNERCİYE SOPALI VE YUMRUKLU SALDIRI

Hayati A.'ya ait dönerci dükkanına bir otomobille gelen kimliği belirsiz 2 kişi, içeride müşteriler bulunduğu sırada sopalarla saldırdı. Şüpheliler, dükkanın camlarını kırarak sandalyeleri fırlattı. Dışarı çıkan iş yeri sahibi Hayati A.'ya da sopa ve yumruklarla saldıran şüpheliler, çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden araçla kaçtı.

Saldırı sonucu iş yerinde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlatarak saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldıranlarla bir husumeti olmadığını belirten Hayati A., "Ne olduğunu anlamadım, bir anda saldırıya uğradım. Sabah saatlerinden beri telefondan 'öldüreceğiz, yıkacağız, dağıtacağız' diyerek tehdit ediyorlardı. Bu kişilerle herhangi bir görüşmem yok, husumetim de yok. Sabah saat 08.30'da dükkâna geldiler, o zaman polis ekiplerini çağırmıştım. Gittiler ama akşam tekrar gelip saldırdılar" dedi.

