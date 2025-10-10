Bolu’da dönerciye sopalı ve yumruklu saldırı: 1 yaralı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 10.10.2025 19:35

Hayati A .'ya ait dönerci dükkanına bir otomobille gelen kimliği belirsiz 2 kişi, içeride müşteriler bulunduğu sırada sopalarla saldırdı. Şüpheliler, dükkanın camlarını kırarak sandalyeleri fırlattı. Dışarı çıkan iş yeri sahibi Hayati A.'ya da sopa ve yumruklarla saldıran şüpheliler, çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden araçla kaçtı.

Fotoğraf (DHA)

Saldıranlarla bir husumeti olmadığını belirten Hayati A., "Ne olduğunu anlamadım, bir anda saldırıya uğradım. Sabah saatlerinden beri telefondan 'öldüreceğiz, yıkacağız, dağıtacağız' diyerek tehdit ediyorlardı. Bu kişilerle herhangi bir görüşmem yok, husumetim de yok. Sabah saat 08.30'da dükkâna geldiler, o zaman polis ekiplerini çağırmıştım. Gittiler ama akşam tekrar gelip saldırdılar" dedi.