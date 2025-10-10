Samsun'da zehir tacirlerine geçit yok: 2 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 10.10.2025 19:12

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine 2 şüpheli takibe alındı.

Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 143 tabanca fişeği, ruhsatsız tüfek ve 4 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Öte yandan, soruşturma kapsamında daha önce bu adreslerde 1 kilo 85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği, gözaltına alınan 1 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi.

