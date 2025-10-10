Bursa merkezli 6 ildeki fuhuş operasyonu: 22 kişi yakalandı

Giriş Tarihi: 10.10.2025 19:56

Fotoğraf (DHA)

Bu kapsamda, "ajans" adı altında yüksek kazanç vaadiyle fuhuş yaptırılmak üzere yabancı uyruklu kadınların ülkeye getirildiği, Bursa'da örgüt yapılanması kurulduğu, örgüt içinde kadınların fuhuş için taşımacılığını yapan şoförlerin ve kadınları barındıran apart-otel işletmecilerinin olduğu belirlendi.

Örgütü A.Ç'nin kurduğu, liderliğini E.Ç ve K.A'nın yaptığı, K.A, D.B ve U.Ç'nin de bu kişilerin yardımcısı pozisyonunda olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları, para karşılığı fuhuş yaptırmak için "ajans" adı altında iletişim ağı kurdukları, müşterileri internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla buldukları, müşterilere mağdur kadınlara ait resimler attıkları, mağdur kadınların fuhuştan elde ettikleri paranın yarısını aldıkları ve banka hesaplarında yüksek miktarda para giriş çıkışlarının olduğu tespit edildi.