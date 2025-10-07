İzmir'de sağanak yağış! Kentin birçok noktasında su birikintileri oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu kod ile uyarı verilen İzmir'de sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken, sağanak yağışın sabah saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 04:48

Paylaş



ABONE OL

İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla, Aydın ve İzmir için yapılan 'Turuncu' kodlu uyarı sonrasında, İzmir'de akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Yağış nedeniyle kentin birçok noktasında su birikintileri oluştu. Sağanak yağış henüz hayatı olumsuz yönde etkilemezken, sabah saatlerinde de etkili olması beklenen yağış nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN