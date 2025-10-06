Şırnak’ta tır şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 06.10.2025 23:37

Fotoğraf (İHA)

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Pözüt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.